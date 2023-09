Eerste stappen gezet naar nieuw centrum voor hulp (ex)-kankerpatiënten in Assen

Een nieuw Hamelhuys in Assen begint weer van de grond te komen. In 2021 sloot het Hamelhuys, een centrum voor ex-kankerpatiënten en naasten, in Assen de deuren. Maar nu zijn er nieuwe plannen om te onderzoeken waar in Assen een centrum voor leven met en na kanker kan komen. Deze Instellingen PsychoSociale Oncologie centra zitten op 81 locaties in Nederland.

"Vorig jaar bleek dat het KWF voor alle 81 centra voor mensen met kanker een structurele financiële bijdrage biedt." Ook kreeg Hamel vanuit het Wilhelmina Ziekenhuis Assen het verzoek tóch weer open te gaan.

Daardoor is het toch mogelijk om te onderzoeken waar in Assen een IPSO centrum kan komen. "Na het verzoek van het WZA en de bijdrage van het KWF dachten we: is het niet toch tijd voor een nieuwe locatie in Assen? We worden in ieder geval gesteund voor een betaalde coördinator. Dat je een professioneel iemand kunt aannemen, geeft je continuïteit." Na een aantal jaar wordt de investering geëvalueerd.

Sneller een netwerk opbouwen

Reden voor Hamel om er opnieuw voor te gaan. "Dus zijn we gesprekken gaan voeren met de gemeente Assen en het Wilhelmina Ziekenhuis. Bovendien ben ik zelf afgelopen jaar verhuisd van Appingedam naar Assen. Dat helpt enorm. Ik bouw nu veel sneller een netwerk op."