Eerste stappen gezet naar nieuw inloophuis voor oud-kankerpatiënten in Assen

Een nieuw Hamelhuys in Assen begint weer van de grond te komen. Het Hamelhuys, een inloophuis voor ex-kankerpatiënten, sloot begin 2021 de deuren vanwege financiële problemen. Maar inmiddels zijn die zorgen weg en gloort er hoop aan de horizon.

Zat directeur Josje Hamel begin 2021 op het randje van een burn-out, vandaag zit ze er heel anders bij. Door de coronapandemie vielen sponsorinkomsten weg en tot overmaat van ramp moest de stichting ook nog uit het toenmalige pand in Assen. "Door de stress door het gebrek aan structurele financiële middelen en de stress die corona opleverde, kwam ik in een beginnende burn-out terecht." Hoe anders was de situatie in Groningen. De Hamelhuys-locatie daar sloot alleen vanwege de lockdowns haar deuren, maar bleef bestaan. Onder andere vanwege financiële steun van de gemeente Groningen.

Doorstart kwam niet van de grond

Hoewel de organisatie enkele maanden na de sluiting in Assen koos voor een doorstart, kwam dat niet echt van de grond. De financiële onzekerheid bleef. Maar inmiddels hangt de vlag er anders bij. "Vorig jaar bleek dat het KWF voor alle 81 centra voor mensen met kanker een structurele financiële bijdrage biedt." Ook kreeg Hamel vanuit het Wilhelmina Ziekenhuis het verzoek tóch weer open te gaan.

Dat maakt alles anders. "Toen dachten we: is het niet toch tijd voor een nieuwe locatie in Assen?" De steun van het KWF scheelt een slok op een borrel, benadrukt Hamel. "We worden in ieder geval gesteund voor drie jaar voor een betaalde coördinator, een bedrag van 50.000 euro per jaar. Dat je een professioneel iemand kunt aannemen, geeft je continuïteit." Na die drie jaar wordt de investering geëvalueerd, zegt Hamel.

Sneller een netwerk opbouwen

Reden voor Hamel om er opnieuw voor te gaan. "Dus zijn we gesprekken gaan voeren met de gemeente Assen en het Wilhelmina Ziekenhuis. Bovendien ben ik zelf afgelopen jaar verhuisd van Appingedam naar Assen. Dat helpt enorm. Ik bouw nu veel sneller een netwerk op."