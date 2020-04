NVM: Drentse huizenmarkt gezond maar onzeker

De huizenmarkt in Drenthe heeft een goed eerste kwartaal achter de rug. Makelaars in de provincie geven het rapportcijfer 6,2, meldt de NVM. Dat is bovengemiddeld: Drenthe staat daarmee op de derde plaats van de landelijke ranglijst. Er zijn wel veel minder huizen te koop, en de coronacrisis zorgt voor onzekerheid.

Makelaars zien bijvoorbeeld het aantal bezichtigingen wel teruglopen, maar dat hoeft niet erg te zijn. Mogelijk komen alleen nog mensen een huis bekijken die serieuze interesse hebben en worden de kijkers van de kopers gescheiden.

Minder aanbod

Ruim 40 procent van de ondervraagde NVM-makelaars merkt nog niet dat er minder woningen te koop komen vanwege de coronacrisis. Iets minder dan de helft denkt dat wel te merken, maar de cijfers onderbouwen dat gevoel (nog) niet. Landelijk ziet de NVM niet dat kopers of verkopers afhaken vanwege de crisis.

Maar ook zonder invloed van corona wordt de huizenmarkt in Drenthe steeds krapper. In Assen en omgeving is die markt ronduit krap, meldt de NVM. Gemiddeld kunnen mensen die een woning zoeken in Drenthe kiezen uit 3,8 'geschikte woningen'. In Assen zijn er dat 2,1.

Grote verschillen

De woningmarkt in onze provincie is heel gevarieerd: in de steden is het aanbod duidelijk anders dan in het buitengebied, waar veel vrijstaande woningen worden aangeboden. Duidelijk is wel dat door de hele provincie de huizen het afgelopen jaar duurder zijn geworden.

De prijsstijging is het hoogst in de regio Zuidoost Groningen - waar Borger-Odoorn en Aa en Hunze deels bij horen. Daar werden huizen 17,6 procent duurder. In de Kop van Overijssel - met Meppel en een deel van de De Wolden en Westerveld - was de prijsstijging met 8,3 procent het laagst.

Huizen worden steeds sneller verkocht, al zijn ook daar de verschillen groot. In Westerveld duurt het gemiddeld 72 dagen, in Assen maar 27.

De gemiddelde prijs ging in Drenthe met 11,6 procent omhoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, van 234.934,- euro naar 262.084,- euro.