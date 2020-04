Eikenprocessierups in de avond en nacht bestrijden in Westerveld

Daarmee moet de overlast van dit harige beestje worden teruggedrongen. Nematoden - dat zijn aaltjes - moeten het werk doen. Dat is, zo zegt de gemeente, een biologische en natuurvriendelijke manier van bestrijden om te voorkomen dat de rupsen straks groeien en dat er brandharen ontstaan.

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Vooral in de maanden april tot en met juli nestelen ze zich in eikenbomen. Je herkent ze aan de grijze spinsels op de stam of op een dikke tak. De brandharen van de rups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken zoals jeuk, huiduitslag en geïrriteerde ogen of luchtwegen bij mens en dier.

's Avonds en 's nachts spuiten

Een bedrijf uit Dieverbrug heeft de opdracht gekregen om te spuiten. Dat doet het op eiken in het buitengebied, maar ook op eiken die in de dorpen staan. Volgens cijfers van de gemeente Westerveld staan er 39.000 eiken langs paden en wegen in de gemeente.

De bedoeling is om de behandeling twee keer toe te passen. Twee weken na de eerste behandeling wordt een tweede behandeling toegepast. De bestrijding is vooral 's avonds en 's nachts, omdat de aaltjes niet tegen zonlicht kunnen. Het is de bedoeling dat de aaltjes de rupsen infecteren. Het rupsenprobleem moet daarmee met 90 procent worden verkleind.

