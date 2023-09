Woningcorporatie Actium opent duurzame carport

Arbeidsvoorwaarden

Naast aanpassingen aan het kantoorgebouw heeft Actium de arbeidsvoorwaarden van werknemers ook op de schop genomen. De woningcorporatie heeft ervoor gekozen om het reizen van werknemers te gaan verduurzamen. Ze streven naar "neutraal vervoer". Met bijna negenhonderd zonnepanelen denkt Actium bijna tachtig procent van alle vervoersbewegingen te kunnen dekken.

"Dat betekent niet dat onze werknemers gratis stroom krijgen. We hebben geïnvesteerd, dat kost geld, maar we kunnen onze werknemers wel aanbieden dat ze tegen een gereduceerd tarief kunnen laden. Ook gaan we ons wagenpark binnen nu en anderhalf jaar volledig elektrificeren", aldus Hoogeveen.

Verdere plannen

Actium heeft meer plannen. Want wat de woningcorporatie in het eigen kantoorpand gedaan heeft, moet volgens Hoogeveen ook in alle huurwoningen kunnen.