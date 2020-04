Paardensector wordt keihard geraakt door corona

Jan Broek uit Veeningen is de grondlegger van het internationaal Concours Hippique De Wolden. "We gaan het concours sowieso niet verplaatsen", zegt Broek. "Wij willen later in het jaar geen andere concoursen in de weg zitten."

Het evenement in Veeningen staat van 16 tot en met 26 juli gepland. In totaal gaan er 1.100 paarden uit 33 verschillende landen van start. In verband met de voorbereidingen zal het bestuur sowieso voor 1 juni een definitief besluit moeten nemen.

"We zullen het wel horen van premier Rutte of het RIVM", aldus Broek. "Maar we willen natuurlijk heel graag op 16 juli starten."

Internationale handel ligt op z'n gat

Naast de organisatie van het concours heeft Broek ook z'n eigen handelsstal in Veeningen. Gemiddeld staan er twintig springpaarden op stal die allemaal naar Amerika, Canada en het Midden Oosten worden verkocht. Maar de internationale handel ligt op dit moment helemaal op z'n gat.

"We zijn compleet afhankelijk van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die de exportpapieren voor ons voor elkaar maakt. Maar dat ligt helemaal stil".

Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit

Op de website laat de overheidsdienst weten in deze coronatijd haar beperkte capaciteit in te zetten voor "keuringswerkzaamheden in slachthuizen en certificering van exporten die van belang zijn voor de voedselvoorziening". Het gevolg is dat de hele internationale paardenhandel nu stil ligt, terwijl er nog wel gewoon vrachtvluchten mogelijk zijn.

"De export is 95% van onze omzet. Dus zonder export hebben we bijna geen inkomsten", verklaart Broek. "Het feit dat we een maand geen paarden exporteren is nog niet zo'n groot probleem. Maar vooral de onzekerheid is een punt."

Geen concoursen tot 1 juni

Ook concoursen zijn in ieder geval tot 1 juni verboden. En ook die zijn belangrijk voor de handel. "Wij kopen jonge paarden en die laten wij ook concours-ervaring opdoen. Hierdoor worden ze meer waard. Want dat is natuurlijk het hele spelletje. En dat kan nu ook niet", besluit Broek.