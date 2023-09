Borger-Odoorn stelt regels op voor bermmonumenten: 'Verkeersveiligheid staat voorop'

De gemeente Borger-Odoorn heeft regels opgesteld rondom bermmonumenten. Deze regels waren er niet, maar het college heeft ze op verzoek van de gemeenteraad opgesteld.

"Het verzoek kwam op initiatief van Gemeentebelangen", zegt burgemeester Jan Seton. "Zij hadden vanuit het gebied gehoord dat mensen toch wel wat houvast zoeken als het gaat om bermmonumenten."

Ontheffing aanvragen

Familie en vrienden van slachtoffers van bijvoorbeeld een verkeersongeluk moeten in het vervolg een ontheffing voor een bermmonument aanvragen bij de gemeente Borger-Odoorn. Dit geldt voor gemeentelijke wegen. De provincie Drenthe heeft haar eigen beleid als het gaat om bermmonumenten langs provinciale wegen.

"We snappen dat men niet gelijk eraan denkt om de gemeente te bellen", zegt Seton. "Daar hebben we ook alle begrip voor en we gaan ook niet heel hard handhaven. We zoeken dan contact met de familie om alles in goede banen te leiden. We begrijpen dat het een verdrietige periode is voor de familie en nabestaanden en dat ze dat kenbaar willen maken langs de weg."

Verkeersveiligheid

Volgens Seton staat verkeersveiligheid voorop. "De monumenten zijn er ook meestal gekomen na een verkeersongeluk. Het moet veilig zijn. We staan in het begin van het monument ook meer toe dan na een aantal weken of maanden. Daar hebben we termijnen voor opgesteld. Maar dat zie je in de praktijk ook. In het begin liggen er op sommige plekken veel bloemen en in de loop van de tijd wordt dat minder. Op die manier lost het zichzelf ook vaak op."