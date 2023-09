Het EK Wielrennen Journaal van dinsdag 19 september

Tijdens de eerste dag van het EK worden de tijdritten verreden in Emmen en omgeving. Een Drent komt daarbij in actie, Axel van der Tuuk. De Assenaar rijdt de tijdrit bij de beloften. Ook is er aandacht voor de opbouw van het tijdritparcours in Emmen en afgelopen weekend mochten toerrenners al over het nieuwe dak van Drenthe op de VAM-berg in Wijster. En natuurlijk kijken we alvast vooruit naar de dag van morgen. Want: waar kun je de renners zien?