Hoe zingt een spreeuw? Cursus vogelgeluiden #2

Ik open de voordeur om even een ommetje door de tuin te maken en hoor een boomklever. Een boomklever? Dat kan niet! Boomklevers houden van bossen/parken met oude bomen en die heb je bij ons in de straat niet. Dit is al de tweede keer dat ik gefopt word door een spreeuw. Een paar dagen geleden meende ik dat ik een wulp hoorde zingen. Een wulp is een weidevogel, dus niet voor de hand liggend om die in onze straat aan te treffen. Toen ik in de richting keek waar het geluid vandaan kwam zag ik de 'boosdoener' zitten: meneer spreeuw, de meester-imitator.

Er zijn veel spreeuwen bij ons in de straat. Dat is fijn, want spreeuwen zijn geweldig om naar te kijken en naar te luisteren. Of hoor je bij de categorie mensen die spreeuwen wat gewoontjes vinden? Ik hoop dat ik je van gedachten kan laten veranderen.

(Geluidsopname: Jarek Matusiak, www.xeno-canto.org)

Spreeuw - Sturnus vulgaris

In bovenstaand geluidsfragment meen ik kauwtjes, een schreeuwend kind en kikkers te horen.

Zijn zang is moeilijk te omschrijven, maar wat opvalt zijn de glissando fluittonen en zachte kloppende, klepperende en piepende geluiden. Probeer hem te spotten als hij zingt.

De spreeuw probeert indruk te maken (Rechten: Vogelgeluiden.nl/Adri de Groot)

Wat ook opvalt zijn de trillende keelveren en vleugels. Hij doet heel erg z'n best om in de smaak te vallen bij de vrouwen. Let er maar eens op. De theaters zijn dicht maar dit voorjaar is er een prachtige openluchtvoorstelling in je eigen tuin of in je straat.

(Geluidsopname: Lauri Hallikainen, www.xeno-canto.org)

Spreeuw 2 - Sturnus vulgaris (1)

Je kunt dus ook andere vogels in zijn zang herkennen, maar hij doet ook zo je grasmaaier na of de beltoon van je mobiel....Hij is zelfs tot het volgende in staat:

Op station Rotterdam centraal hebben spreeuwen de reizigers in verwarring gebracht. De treinreizigers meenden de conducteur te horen fluiten en de deuren van de trein te horen sluiten. Trein gemist? Nee gefopt door de spreeuw!

Uiterlijk

Niet alleen de zang van de spreeuw is zeer gevarieerd, ook zijn uiterlijk varieert gedurende het jaar.

Spreeuw in het voorjaar: metallic paars en groen (Rechten: Vogeldagboek.nl/Adri de Groot)

Jonge spreeuw in het najaar, eerste winterperiode: bruine kop en borst. (Rechten: Vogeldagboek.nl/Adri de Groot)

Volwassen spreeuw in de herfst/winter: veel spikkels en een zwarte snavel. (Rechten: Vogeldagboek.nl/Adri de Groot)

Gedurende de winter slijt het verenpak en in het voorjaar zijn de spikkels op de borst zo goed als verdwenen en vallen de paarse en groene metallic kleuren op. De snavel is licht en blauwig aan de onderkant. Veelzijdige vogel, hè!

Vooral in het najaar en in de winter kun je, als je geluk hebt, enorme zwermen spreeuwen zien die zich verzamelen voor de nacht. Een geweldig gezicht en geluid! Als het bijna donker is landen ze in het riet, struiken of bomen, om te gaan slapen.

