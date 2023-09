Buurtbewoners willen oordeel rechter over bestrijdingsmiddelen lelieteelt Vledder

Buurtbewoners van de percelen aan de Middenweg in Vledder waar lelies worden geteeld, willen een stop op het gebruik van ziekmakende gewasbeschermingsmiddelen. Zes omwonenden stapten dinsdag naar de rechter. Die beslist binnen twee weken hierover.

Misschien is de uitspraak dan wel mosterd na de maaltijd. De teeltperiode van dit gewas loopt op zijn einde. Dertig procent is al afgestoten, zei Dirk Mestemaker van Middenweg Vledder VOF. Hij teelt de lelies niet voor zichzelf, dat doet hij in opdracht van een bedrijf in Andijk.

Het gewas dat het dichtst bij de woningen staat, wordt niet meer bewerkt. Hij hoeft nog maar één, bij mooi weer misschien twee, keer nog gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. En dat zal zijn met Olie-H, waarin paraffineolie zit. Volgens Mestemaker wordt die olie gebruikt om luizen te bestrijden. "Olie-H mag wel", zegt hij.

Zorgwekkende stoffen

Olie-H is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op de nationale lijst van zeer zorgwekkende stoffen geplaatst, ketste Marijn Kingma, als advocaat van de omwonenden, terug. De buurtbewoners hebben geprobeerd om afspraken te maken met het bedrijf om mogelijke blootstelling aan deze stoffen zoveel mogelijk te beperken. Er zijn toezeggingen gedaan door de ondernemer, die niet zijn nagekomen, zei Kingma.

Vanaf 19 mei weigert Mestemaker enige vorm van communicatie te voeren. Hij stapte tot twee keer toe uit de gezamenlijke WhatsAppgroep. Maar dat is geen wonder, zei de ondernemer. Hij deed dit vanwege de toonzetting, er werd tegen hem gescholden. Hij was bang dat er een hetze tegen hem was ontstaan.

"Mestemaker heeft meer gedaan dan door omwonenden is verzocht, hij heeft niet onrechtmatig gehandeld", zei zijn advocaat Niclas Koelemaij. De beschuldigingen klopten niet, Mestemaker nodigde in de app iedereen uit om een kijkje te komen nemen: "Loop met mij mee, vul met mij de vaten." Hij waarschuwde de bewoners tijdig, wanneer er werd gespoten. En spuiten deed hij vaak ook 's nachts, zodat niemand daar last van zou hebben.

Overeenstemming?

De rechter proefde een overeenstemming tussen beide partijen. Hij stuurde hen de gang op om te praten over een compromis. Een afspraak hoe vaak dit jaar nog mag worden gespoten, eventueel een dwangsom als stok achter de deur.

De omwonenden zagen hier geen heil in. Het vertrouwen was weg. Het einde van het teeltseizoen is in zicht, toch vroegen zij de rechter de knoop door te hakken. "We zijn blij met de aandacht die het heeft gekregen", zegt omwonende Tanja Diepering. "We doen het niet eens zozeer voor onze eigen kleine kring. Morgen kan het in jouw achtertuin gebeuren. Het betreft heel Drenthe en heel Nederland."