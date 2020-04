Video: winkeliers Coevorden roepen op om boodschappen te komen doen

"We zijn met elkaar heel hard bezig geweest om allemaal boodschappen op de stadsvloer te tekenen, om een positief beeld te geven van de binnenstad op dit moment", zegt Richard Dimmendaal, voorzitter van de Coevorder Handelsvereniging.

"Kom gerust naar de stad is de boodschap. Je kunt veilig winkelen. Mensen zijn welkom." Dimmendaal geeft aan dat ondernemers in Coevorden het heel zwaar hebben op dit moment. Ik hoor omzetdalingen van zestig, zeventig of zelfs tachtig procent. Dat is heel pittig."

De Coevorder winkeliers doen dus een oproep om de lokale ondernemer niet te vergeten. "We moeten natuurlijk zoveel mogelijk binnenblijven, maar de staatssecretaris heeft ook gezegd dat we rustig een boodschap mogen doen. We mogen gewoon open zijn en dat zijn we ook. Als winkeliers hebben we allemaal voorzorgsmaatregelen genomen. Daar houden wij ons aan en als de consument zich daar ook aan houdt, dan zie ik geen probleem om mensen af en toe een boodschap te laten doen", aldus Dimmendaal.

De creaties van de winkeliers zijn vastgelegd door dronepiloot Marc Slagter uit Coevorden.

De video van de winkeliers in Coevorden