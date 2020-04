Laura Dijkema zet loopbaan voort in Rusland

Kaliningrad is de meest westelijk gelegen grote stad in Rusland en ligt in een Russische exclave tussen Polen en Litouwen. De plaatselijke volleybalclub strandde dit jaar in de vierde ronde van de Champions League.

Dijkema komt over van het Italiaanse Il Bisonte Firenze, waar ze vorige maand haar contract had laten ontbinden. De volleybalcompetitie lag daar al enige tijd stil vanwege het coronavirus. Dijkema speelde haar laatste wedstrijd voor die club op 23 februari. "Het is jammer dat ik toen niet wist dat het mijn laatste wedstrijd was voor deze club." De 30-jarige Dijkema speelde drie jaar voor de club uit Florence.