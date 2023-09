Gemeente Westerveld heeft oren naar een samenspeelplaats

Een speeltuin waar alle kinderen kunnen meespelen. Dus ook kinderen met een beperking. In de gemeente Westerveld is zo'n plek er niet. Nog niet.

"Wij hebben niet eens een speeltoestel dat hier geschikt voor is", zegt wethouder Henk Doeven. De stichtingen Het Gehandicapte Kind en Jantje Beton hebben een brief naar de gemeente geschreven dat er geen 'samenspeelplaats' bestaat in Westerveld. Om in iedere gemeente zoiets te bewerkstelligen hebben de twee stichtingen een fonds in het leven geroepen: het SamenSpeelFonds. Daarnaast bieden ze hun kennis aan om een plek te creëren.

Chantal Starke vraagt namens de VVD in Westerveld of de gemeente dat ook daadwerkelijk wil gaan doen. "Wij gaan in gesprek met de stichting, want wij willen hier echt wel aandacht voor", reageert de wethouder. "Wij maken daar graag gebruik van."

Meer geld nodig

Er is wel een ding, waarschuwt Doeven alvast. Dat is, ondanks het fonds, geld. De gemeenteraad heeft eerder 50.000 euro vrijgemaakt voor het renoveren en onderhoud van speelplekken. "Een gedeelte daarvan kunnen we vrijmaken voor een toestel, maar voor een hele samenspeelplaats is veel meer geld nodig."