Locatie basisschool Norg onderwerp van discussie, maar de nood is hoog

Het gebouw van basisschool De Hekakker in Norg is afgeleefd en daar moet liever vandaag dan morgen iets aan gedaan worden. Dat stelt de gemeenteraad van Noordenveld, die het desondanks niet eens wordt over de locatie van de school.

Zowel de schoolleiding als omwonenden zien de basisschool het liefst herbouwd worden op dezelfde locatie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente wil dat ook, maar vindt onder meer de Belangenvereniging Norg pal tegenover zich.

Voorzitter Gerard Meijering stelt dat de gemeente niets doet met het in 2022 opgestelde 'Dorpsplan Norg'. Daarin roept de vereniging Noordenveld op tot een integraal plan voor het dorp te komen. "Er moet wat gebeuren met de school, met De Brinkhof (multifunctioneel centrum) en met de brandweerkazerne. Combineer dat."

Waarom vertragen?

Opmerkelijk is dat de grootste partij, Gemeentebelangen, hardop vraagtekens zet bij de keuze van Noordenveld voor herbouw op dezelfde locatie. Opmerkelijk omdat de fractie daarmee een voorstel van de eigen wethouder, Kirsten Ipema, op losse schroeven zet. Fractievoorzitter Richard Veurman vindt het proces tot besluitvorming 'niet goed doorlopen' en meent dat niet alle inwoners van Norg gehoord zijn. Ook noemt hij het locatieonderzoek 'sturend'.

Raadslid en Norger Nanda Emmens (VVD) reageerde fel op die kritiek. Zij stelt dat inwoners wel degelijk de kans hebben gekregen om hun mening te geven tijdens een informatieavond in het schoolgebouw. "Waarom zouden we nu dit proces gaan vertragen, terwijl de behoefte aan nieuwbouw duidelijk is en de school op dezelfde plek nieuwbouw wil?"

Allerlei meningen

Over de noodzaak voor nieuwbouw, twijfelt niemand in de raad. Raadslid Veurman stelt dat er niet in 2024, zoals de planning is, maar nog dit jaar iets te doen aan de situatie van De Hekakker. Onder meer de lekkende daken zouden 'niet Noordenveld-waardig' zijn.

Ook bij Menne Kamminga (ChristenUnie) leeft dat sentiment. "Maar wat lastig is, is dat er op iedere straathoek van Norg een andere wind waait en je telkens een andere mening hoort."

Dorpshart

Wethouder Kirsten Ipema kent 'alle verschillende meningen in Norg', maar vindt dat niets de gemeente in de weg staat om voor nieuwbouw op dezelfde locatie te kiezen. "De school en de omgeving willen het en we hopen dat het dorp er ook achter staat."

Ipema benadrukt dat er, los van de locatiekeuze, moet worden gekeken naar een tijdelijke oplossing voor de huisvesting van de school. "Daarover hebben we volop gesprekken", zegt Ipema. "We hopen snel met iets te komen."

Ook over de invulling van De Brinkhof worden gesprekken gevoerd. "We willen, in gezamenlijkheid, komen met een plan. Niet per se voor het gebouw maar meer voor een echt Norger dorpshart."