Noordenveld ligt niet dwars bij uitbreiding zandwinplas Amerika

K3Delta - het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de zandwinning in Amerika bij Een - mag wat betreft de Noordenveldse gemeenteraad door met de uitbreiding van de zandwinning. De verschillende raadsfracties zien geen bezwaar in de uitbreiding.

K3Delta wint al meer dan veertig jaar zand in Amerika. Het zand wordt onder meer gebruikt voor woningbouw in Noord-Nederland. Momenteel is zandwinning 10 hectare groot, maar de bodem van de huidige locatie is in zicht. De bedoeling is dat K3Delta het terrein vergroot van 10 naar 30 hectare.

Ongenode gasten

Op het terrein komt op termijn ruimte voor een mountainbikeroute en tiny houses. Verder wordt er 12 hectare nieuwe natuur aangelegd. De gemeente Noordenveld is positief over de plannen.

Dat constateert bijvoorbeeld raadslid Bertus Jan Epema (PvdA/GroenLinks). "Eigenlijk is niemand tegen de zandwinning. Wel zijn er zorgen over andere activiteiten op het terrein, al dan niet legaal. Maar daar gaan wij niet over."

In een zienswijze van omwonenden spreken zij zorg uit over de beveiliging en het toezicht op de zandwinlocatie. Zij zouden vaak 'ongenode gasten' op en om het terrein zien lopen in - voornamelijk - de avonduren.

Familie Dijk wil ook bouwen

Juist die ongenode gasten maken het voor de familie Dijk momenteel onmogelijk om zelf drie recreatiewoningen op het terrein te bouwen. De familie, mede-eigenaar van de grond, diende een plan in bij de gemeente Noordenveld voor deze woningen. Wethouder Robert Meijer (VVD) wil daar momenteel niet aan, omdat hij vreest voor extra ongenode gasten op het terrein. De woningen zouden namelijk gepaard gaan met een 'doorsteek naar de doorgaande weg'.

Meijer ziet verder 'een te groot risico' op illegale zwemmers als de woningen komen te staan aan de oostzijde van het terrein. "Momenteel wordt er al illegaal gezwommen, dat weten we", sprak de wethouder. "Er zijn in het verleden mensen verdronken of bijna verdronken. Dit toestaan, verhoogt het risico." Daarnaast geeft hij aan dat er met de eigenaar van het nabijgelegen Ronostrand een afspraak ligt dat er in de omgeving geen recreatie wordt toegestaan.

Op termijn wil de gemeente nadenken over het plan van de familie Dijk. Maar daarvoor moet de winning van de nieuwe plas in 'voorspoed gaan'.