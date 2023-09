Motorrijders geven Jessaley een onvergetelijke verjaardag

Organisator Ingrid Scheper wordt helemaal enthousiast als ze terugdenkt aan de afgelopen drie weken. Sinds augustus heeft ze zelf haar motorrijbewijs en wilde ze iets doen voor de psychiatrische patiënten waarmee ze werkt. "Ik had op social media een oproep gedaan om met een groep motorrijders iets te doen, toen ik werd benaderd door de ouders van Jessaley. Dat meisje heeft een verstandelijke beperking en is helemaal gek van motoren. Haar ouders leek het zo leuk om haar te verrassen op haar verjaardag met een rondrit met achttien motoren."

'Natuurlijk kon ik wel iets doen'

"Of ik daar wat mee kon doen", lacht Scheper. "Natuurlijk! Ik heb een oproep gezet in een Facebookgroep en van daaruit ontstond een whatsappgroep. Tientallen motorrijders meldden zich aan. Vervolgens heb ik de CS-riders benaderd, dat is een groep motorrijders op trikes die vaker aan dit soort acties meewerken. Enkele leden daarvan hebben de hele groep vanavond geleid."