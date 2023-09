Kabinet zegt 100 miljoen euro toe aan jonge boeren: 'Ik heb met plezier geluisterd'

Niet alleen benoemde de koning expliciet het belang van jonge boeren tijdens de troonrede, maar ook trekt het kabinet 100 miljoen euro uit voor jonge boeren die een bedrijf willen overnemen. "Dat geeft natuurlijk een blijk van waardering", vindt Roy Meijer uit Witteveen.

Meijer is voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en noemt de investering in jonge boeren 'heel nodig'. "We leven in een sector die enorm aan het vergrijzen is, meer dan de helft van alle boeren en tuinders is ouder dan 55 jaar. En meer dan de helft van deze groep heeft geen opvolger."

Volgens Meijer is het daarom belangrijk om te investeren om de sector overeind te houden.

Perspectief

Meijer is tevreden over het signaal van het demissionaire kabinet. "Het betekent in ieder dat de overheid ons ziet staan. Dat ze tegen ons zeggen, als jullie stappen willen ondernemen, dan willen wij ons steentje daaraan bijdragen." Naar verwachting gaat er een bedrag van 60.000 tot 85.000 euro per bedrijfsovername gemoeid.

Maar volgens Meijer is het geld niet het belangrijkste voor de jonge boeren. "Wat we eigenlijk nodig hebben is dat het kabinet samen met de sector keuzes maakt over waar we heen gaan in de toekomst. Dat we aan de ene kant verduurzamen en aan de andere kant ons economisch model inrichten."

De aankomende verkiezingen zijn voor jonge boeren daarom belangrijk, omdat het nieuwe kabinet keuzes zal maken voor de landbouwsector. "Maar als we dit al als steuntje in de rug hebben, dan voelt dat heel fijn."

