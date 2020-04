Ohne Grenzen: 'Juist nu hebben mensen behoefte aan regionale informatie'

Ohne Grenzen laat in deze aflevering zien hoe in Duitsland en Nederland in coronatijd een nieuwsuitzending wordt gemaakt (Rechten: RTV Drenthe)

Hoe maak je een nieuwsuitzending, als je te maken hebt met allerlei beperkingen? In ons grensoverschrijdende programma Ohne Grenzen/Zonder Grenzen laten we je zien hoe we op dit moment werken op de redactie van RTV Drenthe, maar kijken we ook op de redactie van onze collega's van Ems TV in Lingen.

Toen de Duitse regering op 12 maart strengere regels aankondigde, werd daar meteen besloten om met een kleine club mensen verder te gaan werken om de kans op besmettingen zo klein mogelijk te houden. En dat is best pittig, want het nieuws wordt juist nu erg goed in de gaten gehouden, vertelt programmachef Alex Backers van de Duitse omroep. "We hebben gemerkt dat onze internetpagina's zeer in trek zijn en we zien een sterkte groei van het aantal dagelijkse kijkers naar ons tv-kanaal. Mensen willen geïnformeerd worden en ze willen regionale informatie. Juist nu."

Op onze redactie in Assen vertelt eindredacteur Martin van der Veen waar redacteuren en verslaggevers daar allemaal tegenaan lopen en wat er wordt gedaan om toch nog nieuws te verslaan in deze bijzondere tijd. Presentatrices Ineke en Annika blijven ook veilig thuis vanwege de coronacrisis en presenteren de uitzending allebei vanuit huis.

Bekijk hier de volledige uitzending van Ohne Grenzen/ Zonder Grenzen.