Knooppunt Gieten is niet drukker geworden, ook aantal ongelukken stabiel

N33 - N34 Knooppunt Gieten is niet drukker geworden dan voor de coronacrisis in 2019. Dat zegt gedeputeerde Henk Jumelet van verkeer in antwoord op vragen van het CDA in de Provinciale Staten. Volgens het CDA wordt het drukker en de partij maakt zich zorgen nu de Asserstraat tussen Eext en Rolde is afgesloten, want dan maakt nog meer verkeer gebruik van het verkeersplein bij Gieten.

Volgens CDA-statenlid Sonja Hilgenga leidt dat tot een forse toename van de verkeersproblemen. Bij de op- en afritten van de rotonde ontstaan files die met name door de hoogteverschillen in de weg niet altijd goed zichtbaar zijn. Er zijn volgens de inwoners van de gemeente Aa en Hunze al een aantal aanrijdingen geweest.

Het is niet drukker

Jumelet: "Uit tellingen blijkt dat de verkeersdrukte niet is toegenomen en gelijk is aan die van 2019. Ook het aantal ongevallen en de oorzaken zijn hetzelfde. In 2023 waren dat met name kop- en staartbotsingen, net als in 2022 en 2021." Die botsingen met relatief weinig ernstige verwondingen vinden veelal plaats in de korte files op de N33 aan zuidelijke en noordelijke zijde van het verkeersplein, zo bleek al eerder uit de meetgegevens van de provincie.

Jumelet wil dan ook geen nieuwe of aparte maatregelen nemen, maar door met de plannen voor de aanpak van het knooppunt en de gedeeltelijke verdubbeling van de N34. CDA-statenlid Sonja Hilgenga wil graag dat er waarschuwingsborden worden geplaatst, "want de aanpak van het verkeersplein gaat nog wel even duren." Jumelet zegde toe dat hij daar naar laat kijken tijdens een komend onderzoek naar de verkeersafwikkeling in de spits van knooppunt Gieten.

Eerst Gieten dan N34

D66-fractievoorzitter Anry Kleine Deters viste bij Jumelet hoe het zit met het 'uit elkaar trekken' van de plannenmakerij voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en de aanpak van knoopunt Gieten. "Laat u dat nu los en loopt het daardoor vertraging op?" "Nee, en het loopt geen vertraging op", aldus Jumelet.

Het 'alleen Gieten onderzoek' kwam eind 2020 uit de koker van oud-D66-Statenlid Henk Pragt en daar kreeg hij brede steun voor in Provinciale Staten. Veel voor- en tegenstanders van gedeeltelijke verdubbeling van de N34 zijn het namelijk wel eens over de theorie dat, wanneer je de fileproblemen bij knooppunt Gieten oplost, ook al een flink gedeelte van de doorstromingsproblemen op de N34 te pakken hebt.

Verdubbeling

Als het verkeersplein wordt aangepakt is er sowieso nog maar weinig geld over voor gedeeltelijke verdubbeling van de N34. De originele zoektocht van Gedeputeerde Staten liep naar drie of vier weggedeelten tussen Emmen en Zuidlaren van twaalf kilometer. Maar daar zette GS begin 2020 een streep door na de extreem gestegen bouwkosten en inflatie.