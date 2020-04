Provincie in gesprek over afschot dieren Groningen Airport Eelde

De provincie Drenthe is met stichting Fauna4Life in gesprek over de lijst met diersoorten die mogen worden afgeschoten op Groningen Airport Eelde. Fauna4Life vindt dat een vergunning onterecht is afgegeven.

Op verzoek van de rechter gingen de partijen met elkaar in gesprek. Op de lijst van de provincie staan 41 vogelsoorten en 26 zoogdieren die mogen worden bejaagd als ze een gevaar vormen voor de vliegveiligheid op Groningen Airport Eelde. Voorwaarde is wel dat andere methoden zoals verjagen niet werken. Fauna4Life vond dat er te lichtzinnig werd gedaan over het hernieuwen van de ontheffing om dieren te doden en wil dat het afschieten van de dieren wordt opgeschort tot er besloten is over de bezwaren.

Onderhandeling

Volgens de stichting heeft de provincie al 15 diersoorten van de lijst gehaald, het gaat om onder andere mollen en verschillende muizensoorten. Zover is het volgens een provinciewoordvoerder nog niet. "We zijn in gesprek. De provincie is bereid om te kijken naar wat mogelijk is. De onderhandeling is gaande en aan de hand daarvan wordt er een nieuwe ontheffing opgemaakt. Die komt ook weer ter inzage te liggen."

