Omwonenden verliezen rechtszaak zonnepark Sleen

De voorzieningenrechter van de Raad van State hield donderdag de omgevingsvergunning overeind die de gemeente Coevorden heeft verleend aan Solar Proactive Holding uit Tynaarlo.

Omwonenden verzetten zich tegen het veld zonnepanelen omdat hun woon- en leefklimaat er flink door achteruit zou gaan. De rechter is het daar niet mee eens omdat de gemeente landschappelijke inpassing heeft geëist van Solar. De panelen komen op maximaal anderhalve meter hoogte. De kortste afstand tussen woningen en het zonneveld is 150 meter.

Buurtbewoners voerden op 24 maart een rechtszaak tegen de gemeente. Dat gebeurde telefonisch omdat door de coranascrisis alle zittingen bij de Raad van State zijn afgeblazen.

Belangrijke reden voor afwijzing van de bezwaren is dat de gemeente in 2017 al een vergunning had verleend voor een zonneveld op dezelfde locatie. De vergunning van Solar uit 2019 is daarvoor in de plaats gekomen. In de meest recente vergunning is de hoogte van de zonnepanelen verlaagd van 2,20 meter naar anderhalve meter en zijn de eisen voor landschappelijke inpassing strenger. Over een aantal maanden volgt de bodemprocedure.