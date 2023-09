Welkom in de gigantische verzameling porselein van wijlen Trijntje Koops (78)

Het huis van Trijntje Koops (78) uit Emmen staat vol met porselein en andere spulletjes. Je kunt het zo gek niet bedenken, of ze verzamelde het. Maar Trijntje is er niet meer. Onlangs overleed ze op 78-jarige leeftijd. Maar wat doe je dan met zo'n gigantische verzameling? Zoon Bert heeft besloten de verzameling te veilen.

Heel voorzichtig schuifelt Bert door het huis van zijn moeder. Vanaf de voordeur loopt een smal pad naar de wc, slaapkamer, keuken en naar de bank. De rest van de woning staat volgebouwd met spulletjes. Eigenlijk ziet het er best netjes uit. Het is gewoon heel erg veel. "Persoonlijk heb ik er niet zoveel mee", geeft Bert toe, terwijl hij op de bank is gaan zitten. "Maar ik ben er eigenlijk wel trots op dat mijn moeder dit deed. Want ze deed het met volle passie."

Veertig jaar

De plek waar Bert zit, was zijn moeders domein. "Ze leefde hier, op deze paar vierkante meter", vertelt hij. "Ze borduurde, puzzelde, en ze las heel veel. Kranten en tijdschriften. Ze was op allerlei tijdschriften geabonneerd." En ze verzamelde. "Ze heeft dit in veertig jaar tijd allemaal bij elkaar gespaard. De verzameling bestaat eigenlijk uit allemaal deelverzamelingen. Het is niet alleen porselein. Het zijn persoonlijke stukken. Erfstukken. Stukken met een bijzonder verhaal, zoals deze kan die mijn opa heeft gestolen uit een trein, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook mijn babykleren, die heeft ze ingelijst en opgehangen." Even is Bert stil. "Mijn moeder leefde in herinneringen."

Waar die verzamelwoede vandaan komt? Deels zit het wel een beetje in de familie, zegt Bert. Maar hij denkt ook weleens dat het iets te maken heeft met haar jeugd. "Er was vroeger veel armoede in hun gezin. Ik denk dat die verzamelwoede daar z'n oorsprong kent."

Veilen

Maar wat doe je met zo'n gigantische verzameling, als iemand er niet meer is? Bert en zijn familie hebben besloten de boel te veilen. Bij Veilinghuis Vinkleuk in Westerbork. "Zij doen bijzondere verzamelingen. Nou, ze keken hun ogen uit hier. Dus bijzonder vonden ze het zeker." Binnenkort gaan ze de hele boel ontruimen.

Nog even kan Bert dus genieten van alles wat zijn moeder bij elkaar gesprokkeld heeft. "Ik heb hier nog niet zoveel dingen weggehaald, maar mijn dochter bijvoorbeeld wel. Die lijkt wel een beetje op haar oma. Ik ben zelf nog aan het verwerken wat er is gebeurd."

Trijntje leidde onder andere aan hartfalen. En op een dag was het gewoon gebeurd. "We troffen haar aan in haar bed."

Popje

Trijntje haar favoriete verzamelstuk was een klein popje. In een krantenartikel over haar verzameling maakte ze anderhalf jaar geleden bekend dat ze die graag mee wilde in de kist. "Gelukkig heeft ze dat toen gezegd, en heb ik dat gelezen, want anders had ik het helemaal niet geweten." En zo geschiedde. Het popje ging mee met Trijntje.