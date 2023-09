Drenthe Toen-podcast: Van Gogh in Nieuw Amsterdam, deel 2

Een van zijn bekendste werken uit die tijd is het onkruid verbrandende boertje, te zien in het Drents Museum in Assen. Onze gids in deze radio- en podcastserie voor Drenthe Toen is geschiedenisfanaat en Van Gogh-kenner Bert Finke.

"We weten niet precies waar dat schilderij tot stand is gekomen. Maar de kans is groot dat het gemaakt is ten zuidwesten van het logement van Hendrik Scholte (waar Vincent zijn intrek had genomen) en we denken zelfs dat we weten wie het boertje is dat erop staat. Waarschijnlijk is het de boerenarbeider die in dienst was van logementhouder Scholte en dat was Jan Rossing. Jan Rossing woonde in een klein arbeidershuisje ten zuiden van het logement van Hendrik Scholte", zegt hij.