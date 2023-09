Subsidie voor behoud plastic recycler CuRe in Emmen nog geen gelopen koers

De provinciale subsidie voor de doorontwikkeling en behoud van plastic recycler CuRe in Emmen is nog geen gelopen koers. Veel partijen in Provinciale Staten willen liever een lening. Ook de BBB met 17 zetels. Maar een lening, daar heeft CuRe niks aan zegt economie-gedeputeerde Willemien Meeuwissen. Dan vertrekt het bedrijf waarschijnlijk.

CuRe heeft een proces bedacht om moeilijk recyclebare PET-flessen chemisch toch oneindig te kunnen recyclen. Zelfs gekleurde flessen kunnen ze aan. Andere bedrijven kunnen alleen een aantal keren dezelfde fles geschikt maken voor hergebruik. Ook zijn ze bij CuRe de uitvinders van een techniek om polyester uit kleding, tapijt en matrassen te recyclen en dat was ook nog niemand gelukt. Coca Cola heeft al een contract voor afname van gerecycled plastic van CuRe en sportgigant Adidas, IKEA en beddenfabrikant Auping hebben serieuze interesse in wat CuRe tot nu toe allemaal voor elkaar heeft gebokst.

Opschalen naar demonstratiefabriek

Er is nu een proeffabriek op het GETEC terrein en die moet worden uitgebreid tot een demonstratiefabriek. In die fabriek kan de hele wereld komen kijken maar wordt er ook commercieel gerecycled. Als CuRe in Emmen doorontwikkelt, moeten oude panden op het GETEC terrein worden gerenoveerd en daar willen de provincie en de gemeente Emmen beiden subsidie voor geven. In totaal bijna 1,9 miljoen euro, beiden de helft. Want eigenaar Morssinkhof Plastics kan ook in België op een eigen stuk grond naast een bestaande fabriek nieuw bouwen. Nieuwbouw is veel goedkoper dan bestaande panden in Emmen opknappen.

Naast twee keer bijna 9,5 ton van de provincie en Emmen steekt CuRe zelf ook 3,6 miljoen in het opknappen van het gebouw als het beide subsidies krijgt.

Heel veel vinkjes

Voor economie-gedeputeerde Willemien Meeuwissen is het zo klaar als een klontje: CuRe moet in Emmen blijven, goed voor de werkgelegenheid, goed voor de vergroening van de chemiesector in Emmen, goed voor studenten van de Greenwise Campus in Emmen die dan straks bij CuRe stage kunne lopen en er daarna als werknemer broodnodig zijn. Want dit soort hoger opgeleiden moeten anders de provincie uit in de zoektocht naar een baan. En dan ben je ze weer kwijt. "En we hebben in Drenthe niet zo veel 'ontwikkel-afdelingen' van bedrijven dus dit willen we heel graag houden en uitbreiden. Ik ken weinig bedrijven die zoveel vinkjes kunnen zetten bij allerlei doelen die wij als provincie hebben gesteld."

Hoe zit het met het geld?

Over de bijzondere technieken die CuRe ontwikkelt, bestaat nauwelijks twijfel in de Provinciale Staten. Maar wel over of de provincie bijna één miljoen euro subsidie moet steken in het behoud van de innovatieve plastic- en kunsstofrecycler, want daar komt het plat gezegd wel op neer.