Raad van State: Betonnen bakken voor biovergister in Klazienaveen mogen blijven staan

Daarmee stemt de hoogste bestuursrechter in met het oordeel van het college van burgemeesters en wethouders. Die weigerde eerder in te gaan op een verzoek van een naastgelegen plantenkwekerij om het vergistingsbedrijf te dwingen de betonnen bakken te slopen en weg te halen. De bakken werden daar neergezet, omdat het bedrijf sinds 2009 bezig is om een biovergistingsinstallatie met warmtekrachtcentrale op te bouwen.

Vergunningen

Maar het bedrijf uit Emmen beschikt nog niet over alle vergunningen. Struikelblok is het ontbreken van een zogenoemde 'verklaring van geen bezwaar' van de gemeenteraad in Emmen. Het college verwacht dat deze verklaring wel snel komt en dan kunnen de betonnen bakken ook snel in gebruik worden genomen. Volgens de Raad van State is het geen probleem dat de bakken blijven staan, zolang men bezig is met de legalisatie van een vergistingsinstallatie.