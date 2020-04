Rondvaartboot Assen is na lange strijd gered

De Fluisteraar had in 2017 nog hoog bezoek aan boord: de koning (Rechten: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

Het heeft in ruim een jaar heel wat bloed, zweet en tranen gekost, maar de rondvaartboot van Assen is definitief gered. De Fluisteraar kan weer vaarbestendig gemaakt worden op de werf in Harlingen. Want de financiering is met 35.000 euro rond. Gemeente, provincie en een particulier betalen de meeste kosten.

Stichting Varen in Assen hoopt dat de rondvaartboot ergens in mei weer in de Asser wateren kan varen, mits de coronacrisis geen roet in het eten gooit. "Dus echt de vlag uit, daar is het nog te vroeg voor, maar opgelucht zijn we zeker. Eindelijk hebben we na meer dan een jaar knokken het nu toch voor elkaar", zegt voorzitter Berto Drenth.

Dankzij particuliere gift

Van de gemeente Assen is volgens Drenth nu definitief de toezegging binnen dat er 7500 euro beschikbaar komt. "En daarmee komt er eenzelfde bedrag van de provincie. Die hadden al eerder te kennen gegeven, 'als de gemeente meebetaalt dan doen wij dat ook'. Maar officieel moeten we dus nog de bevestiging krijgen."

Voor een belangrijk deel is de redding van de rondvaartboot te danken aan een particulier die 15.000 euro doneert. Wie dat is, blijft geheim. Maar daardoor hoeven Assen en provincie beide maar 7500 te betalen. Aanvankelijk weigerde Assen vorig jaar subsidiëring van de reparatie, die minstens 30.000 euro moest kosten.

De gemeente vond de rondvaartboot als werkervaringsproject financieel te 'instabiel en onzeker'. De vraag was toen trouwens ook 15.000 euro subsidie aan zowel de gemeente als provincie. Assen weigerde, en ook een bezwarenprocedure haalde niets uit. Maar het plots boven water tillen van 15.000 euro aan particulier geld doet uiteindelijk wonderen. Ook krijgt de stichting nog 5.000 euro uit het Rabofonds.

Opdracht voor reparatie

Gisteren heeft Drenth al met de werf in Harlingen gesproken. Daar ligt de boot al een jaar te wachten op een grote onderhoudsbeurt met technische aanpassingen, om weer veilig te water te kunnen. "Maar toen ik gisteren het verlossende woord van de gemeente kreeg, heb ik meteen opdracht gegeven om de boot klaar te maken. Ze zullen er zeker twee tot drie weken mee bezig zijn en dan gaat hij deze kant op."

Dan is de boot nog niet helemaal klaar, want volgens Drenth behoeft die binnenkort ook 'nog een likje verf'. "Maar toen ik vanmorgen wakker werd, zag ik een heel andere dag voor me dan anders. Ik stond echt blij op", zegt hij opgetogen.

Coronacrisis tempert euforie

Aan de andere kant wordt de euforie over de redding van de Asser rondvaartboot weer wat getemperd door de coronacrisis, wat varen met groepen door de Blauwe As onmogelijk maat. "Da's vette pech voor ons natuurlijk, dat dit juist nu gebeurt. We hebben plek voor 50 man aan boord, maar met de coronacrisis moet dat anders. Hoelang we nog in deze situatie zitten, niemand weet het. Maar ik verwacht dat we half mei in de vaart zouden kunnen, maar het is dus afwachten hoe het zich verder ontwikkelt met het coronavirus. Maar de belangrijkste stap, dat we weer het water op kunnen, die is er nu", besluit voorzitter Drenth.

Koning op de boot

De rondvaartboot van Assen is gebouwd als werkervaringsproject. In 2017 werd hij gebruikt om Koning Willem Alexander over de nieuwe Blauwe As te varen, door het heropende Kanaal, voor de officiële openingshandeling aan de Havenkade. Sindsdien is de boot een werkervaringsplek voor mensen van Stichting Phusis. Vorig jaar bleek dat De Fluisteraar technisch flink aangepast moest worden om te mogen varen, maar geld daarvoor was er niet.

Lees ook: