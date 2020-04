Drentse huisartsen: 'Wacht bij klachten niet af, maar bel ons'

"Acute benauwdheid, pijn op de borst, uitval van zicht of verlamming van een arm of been. Dat zijn bijvoorbeeld dingen waarmee je echt niet moet wachten", zegt huisarts Lamiek Westerhof. "De cardiologen in Nederland hebben ook aan de bel getrokken. Die zorg delen wij. We zien zo weinig hartpatiënten op dit moment, terwijl ze er bijna wel moeten zijn."



In haar praktijk in de wijk Marsdijk in Assen is het inderdaad rustig. Er zit niemand in de wachtkamer. Westerhof: "Wij zijn er gewoon, maar we werken anders." Ze laten minder mensen naar de praktijk komen om besmetting te voorkomen, maar bellen en mailen meer: "Onze assistente is de hele dag bereikbaar."

Gescheiden patiëntenstromen

"We hebben het met alle Drentse huisartsen zo geregeld, dat patiënten gescheiden worden gezien", zegt Westerhof. Dit houdt in dat ze iedereen waarvan ze denken dat die mogelijk corona heeft, apart zien. Dat kan door een visite aan huis, of bij een van de drie huisartsenposten die hier speciaal voor zijn ingericht.



"Op die manier houden we de praktijk zoals hier open voor mensen die geen corona hebben," zegt Westerhof. "Dus is het ook veilig om hier te komen."

In de wachtkamer wordt rekening gehouden met 1,5 meter afstand. (Rechten: RTV Drenthe)

Geen wratten aanstippen

Een deel van de reguliere controles en behandelingen wordt uitgesteld. Zo kun je bijvoorbeeld even niet een wrat laten aanstippen of een uitstrijkje laten maken. "Maar als je je zorgen maakt, kun je gewoon bellen en dan geven we advies."



Als je de huisarts belt krijg je een doktersassistent aan de lijn. Die vraagt dan eerst of er ook sprake kan zijn van corona, omdat dat van invloed is op waar de patiënt gezien moet worden. "Dan krijg je een advies. En het advies van de doktersassistente controleren wij ook altijd. Dat weten mensen vaak niet", voegt Westerhof er aan toe.

Omdat de patiënten met en zonder verdenking van corona strikt gescheiden worden, kan het soms gebeuren dat je niet door je eigen huisarts behandeld wordt. "Dat is heel gek, maar op die manier kunnen we wel veilig werken en snel corona-patiënten zien."



Westerhof maakt zich nu het meest zorgen om patiënten die niet op tijd bellen terwijl ze wel klachten hebben. "Als je acuut pijn op de borst hebt en er zou sprake zijn van een hartaanval is dat gevaarlijk." De boodschap is: kom niet naar de praktijk, maar bel. "Dan kunnen we direct beoordelen of een bezoek nodig is."