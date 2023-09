Van der Burg naar Ter Apel vanwege 'trage' speciale opvang, aantal plekken gaat omhoog

Het aantal plekken in de speciale opvang voor kansarme asielzoekers in het azc in Ter Apel wordt vanaf volgende week uitgebreid naar dertig. In de afgelopen maanden zijn in deze zogenoemde proces beschikbaarheidslocatie (PBL) tussen de 5 en 15 plekken bezet geweest. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg komt binnenkort naar het Groningse dorp om tekst en uitleg te geven over de vorderingen.

De PBL werd eerder dit jaar opgericht binnen het azc als antwoord op de aanhoudende overlast die zowel de inwoners van Ter Apel als het aangrenzende Nieuw-Weerdinge ervaren. Een groep veiligelanders heeft voor grote onrust gezorgd in beide plaatsen.

Diefstallen, opstootjes, intimidaties en vandalisme komen regelmatig voor en inwoners eisten actie. Wat onder meer leidde tot de oprichting van deze PBL. In de speciale opvang krijgen kansarme asielzoekers vrij snel te horen dat ze weer weg moeten. In de PBL zouden uiteindelijk 50 tot 100 asielzoekers opgevangen kunnen worden.

Trage gang van zaken

Althans, dat is het idee. Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen sprak vorige week nog zijn teleurstelling uit over de in zijn ogen uiterst trage gang van zaken.

Samen met burgemeester Jaap Velema van Westerwolde wilde hij daarom actie ondernemen. Dat is inmiddels gebeurd in de vorm van een uitnodiging richting staatssecretaris Eric van der Burg. Hij wordt gevraagd om tekst en uitleg te geven over de gang van zaken.

Ontmoedigende werking

Volgens een woordvoerder van de staatssecretaris gaat Van der Burg in op de uitnodiging van de beide burgervaders. Een datum is nog niet bekend, want het verzoek is nog vers, aldus de woordvoerder. Volgens haar wijzen de eerste ervaringen er op dat de PBL een ontmoedigende werking heeft.

Een effect dat niet altijd terug te zien is in de cijfers. Want soms leidt dit zelfs tot het afzien van opvang. "Na selectie voor de PBL ziet een deel van de asielzoekers af van het recht op opvang. Ze worden daardoor niet opgevangen in de PBL of een andere COA-locatie. Daarnaast zijn er asielzoekers die na selectie nooit in Ter Apel aankomen en met onbekende bestemming vertrekken."

Opbouw blijft steken

Woordvoerder Kasper Schomaker van de gemeente Westerwolde laat weten dat de lokale politiek niet te spreken is over de PBL. "Begin juli is een start gemaakt met deze opvang. De staatsecretaris heeft toen aangegeven dat het stapsgewijs met tientallen omhoog zou gaan. In iets meer dan een maand zouden de problemen met de overlast voorbij zijn."