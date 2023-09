Coevorder burgemeester sluit woning om drugshandel

Burgemeester Renze Bergsma van Coevorden heeft besloten een woning aan de Vincent van Goghstraat in Coevorden te sluiten. In het huis is een hennepkwekerij aangetroffen.

De woning is vanaf 19 september voor een periode van een maand afgesloten. Met de sluiting wil de gemeente drugscriminaliteit in het pand te stoppen. Zo kan het leefklimaat in de buurt hersteld worden en de bekendheid van de woning in het drugscircuit doorbroken worden.