Oude ambachtsschool maakt plek voor honderden Oekraïners: 'Loopt snel vol'

Recreatiezaal

En de oude schoollocatie biedt ook zeker mogelijkheden. "Hier komen we in de gymzaal zoals die in de school gebruikt werd", zegt Van Dalen als we de grote deuren in het gebouw openklappen. "We gaan hier nog een volleybalnet ophangen en twee baskets. Dan kunnen ze hier vrij hun gang gaan om te sporten, spelletjes te spelen. Een recreatiezaal zou ik het noemen."

Ervaring met ombouwen heeft de gemeente inmiddels al. Het is namelijk de vierde opvanglocatie in Emmen. In het voormalige Fletcher Hotel aan de Van Schaikweg, een voormalig schoolgebouw aan de Angelsloërdijk en vakantiepark Parc Sandur worden ook Oekraïners opgevangen.

Het oude schoolgebouw aan de Weerdingerstraat heeft een grote keuken en aula, waar nu handig gebruik van wordt gemaakt. "Mensen die hier binnenkomen krijgen de eerste dagen eten van ons", aldus Van Dalen. "Zodra zij leefgeld ontvangen van de gemeente, kunnen ze hier zelf koken. Het ruikt regelmatig heel erg lekker hier."

Welkomstpakket

De lokalen zijn omgebouwd tot slaapkamers. "We hebben kamers voor twee personen, drie personen of vier personen", vertelt de locatiemanager. "Er staat een koelkast, pannen, een bed, beddengoed en handdoeken. En een kast. Ook krijgen ze een welkomstpakket met de eerste benodigdheden." Ook zijn er douches geplaatst op de gang.