Koperdieven slaan toe op zonnepark bij Langelo

Bij zonnepark HALO in Langelo is de afgelopen week een groot deel van de koperen stroomkabels gestolen. Volgens Energiecoöperatie Noordseveld is de schade minimaal 100.000 euro.

Ook de stroomproductie is grotendeels uitgevallen. Zonnepark HALO is in 2020 in gebruik genomen en heeft bijna 3300 zonnepanelen. Volgens een woordvoerder kan het herstel meerdere weken duren.