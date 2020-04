Fietsverkoper in coronatijd: minder e-bikes, meer sportieve fietsen verkocht

"Met de reparaties hebben wij het gewoon heel erg druk. Er is geen dag dat wij bij zijn", vertelt Luppes.

Conditie op peil houden

Vooral mensen die normaal gesproken binnen sporten of voetballen komen langs in de zaak. "Mensen willen graag hun conditie op peil houden. Ze komen dan voor een mountainbike of racefiets. Daarin merk ik wel dat het drukker is", legt Luppes uit. "We merken dat zestigplussers wat voorzichtiger zijn geworden. Zij stellen de grote aankoop van een e-bike bijvoorbeeld uit. Maar over de verkoop van onze sportieve sector mogen wij zeker niet klagen."

Maar naast de aanschaf van een mountainbike of racefiets, merkt Luppes ook dat veel mensen hun eigen fiets een opknapbeurt geven. "Dan zijn ze bijvoorbeeld voor honderd of honderdvijftig euro klaar. Een nieuwe racefiets of mountainbike kost al snel vijftienhonderd tot tweeduizend euro."

Werkplaats afgezet met lint

Niet overal in het land gaat het er zo aan toe weet Luppes. "Wij spreken vertegenwoordigers die ook in het zuiden van het land komen en dan hoor je toch hele andere verhalen. Daar is vijftig tot zestig procent van de fietsenmakers dicht of is alleen de werkplaats open."

Luppes zelf heeft ook, net als iedereen, maatregelen moeten nemen. "Wij houden anderhalve meter afstand. Onze werkplaats is afgezet met een lint, zodat klanten daar niet kunnen komen. Fietsen worden ontsmet met een ontsmettingsmiddel. En we hebben ontsmettingsdoekjes bij de kassa liggen. We kunnen klanten dus gewoon bedienen, maar we moeten wel afstand houden", concludeert Luppes.