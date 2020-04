Mannes z'n vel laat los door hechtingsprobleem: herstelplan volgt

Volgens Maurice Nio, één van de verantwoordelijk kunstenaars die ook tien jaar lang het onderhoud moeten doen, is er een hechtingsprobleem tussen de bruine beitslaag van Mannes en de extra harslaag. Die moet de metershoge houten hond beschermen tegen alle weersinvloeden.

'De vellen hangen erbij'

Maar op meerdere plekken laat die zogeheten epoxylaag los. Waardoor bij wijze van spreken 'de vellen erbij hangen'. Nio wil dat zo snel mogelijk hersteld hebben. Maar de onderaannemer van het kunstenaarsduo wil eerst zelf op onderzoek uit. Dus dat duurt even.

De beschermlaag op Mannes laat op meerdere plekken los (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Hoop op snel herstel

Volgens wethouder Bob Bergsma is het daarom nog even wachten op een plan van aanpak voor herstel van dit mankement, maar hij hoopt dat het wel zo snel mogelijk komt. "Maar het mag ons als Assen niks kosten. Het onderhoud aan Mannes is hun verantwoordelijkheid. Dat is voor tien jaar zo afgesproken. En dus ook het herstel van wat er allemaal aan mankeert."

Dat Mannes dof was door kalkaanslag van waterdamp, dat was vorig jaar al bekend. Een geplaatst kalkfilter moet dat euvel hebben verholpen. Maar of dat ook het geval is, is nog niet duidelijk. Want eerst moet Mannes helemaal klaar.

Scheuren in led-stenen

Er is nog meer mis, namelijk het kunstlichtwerk dat bij Mannes hoort. Zo zitten er scheuren in de led-stenen in de Stationsstraat die oplichten zodra voetgangers vanaf het station langs Mannes de stad inlopen. Euvel daarbij is dat een ingebouwde sensor te hoog in de steen is aangebracht, waardoor de steen afbrokkelt. De stenen worden nog dit voorjaar door de kunstenaars vervangen. Dat gebeurt in fases, om zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

Snel glans verloren

Mannes bezorgt de gemeente daarmee heel wat kopzorgen. Eerst was er gedoe rond de keuze voor de kunsthond, vorig jaar bleek Mannes al aangetast door kalkaanslag, en nu komen het loslatende vel en de scheurende led-stenen er nog eens bij. Wanneer Mannes weer helemaal zijn glans terugkrijgt, blijft nog even ongewis. Maar duidelijk is wel dat het veelbesproken kunstwerk al snel zijn glans verloren heeft. Mannes werd in oktober 2018, op Dierendag, onthuld.

