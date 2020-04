WZA-intensivist beantwoordt coronavragen: dat er nu een stabilisatie is, geeft nog geen garantie

Intensivist Servet Duran geeft in de onderstaande video antwoorden op veel vragen die leven rond het coronavirus, de besmettingen en de behandelingen door het WZA.

Intensivist Servet Duran van het WZA: "Die enorme toename van coronapatiënten lijkt op dit moment, en dat zeg ik voorzichtig, nog mee te vallen. Maar dat geeft geen garantie van wat er nog komen gaat. De laatste maatregelen die getroffen zijn, daarvan zie je het effect pas in twee weken. En die twee weken hebben we nog niet gehad. Vandaar dat ook binnen alle rekenmodellen gekeken wordt naar eind april, begin mei." De situatie zoals we die kennen uit het zuiden van Nederland, hebben wij hier niet gehad. Dat ligt aan verschillende factoren, zoals de voorjaarsvakantie die voor ons eerder begon. Daarnaast hebben wij geen carnaval en, zo stipt Duran aan, zijn de noordelijke provincies dunner bevolkt. De maatregelen die het kabinet heeft opgelegd om verspreiding van het virus te voorkomen, helpen eveneens tegen de verspreiding van het coronavirus.

Het WZA heeft zes besmette personen op de Intensive Care liggen. Ze hadden daadwerkelijk zes plekken, maar inmiddels is het aantal bedden opgeschaald, vertelt Duran. "We keken hoeveel patiënten er kunnen liggen qua apparatuur, verpleegkundigen en medicatie. Op het moment dat er 2400 IC-bedden in heel Nederland nodig zijn, kunnen we tien mensen huisvesten. Daarnaast hebben we een tweede Intensive Care kunnen openen, waar mensen kunnen liggen die geen COVID-positiveit hebben." Mensen die geen corona hebben dus.

Jongste is 47 jaar

De mensen worden opgenomen hebben klachten zoals keelpijn, koorts en hoesten. Op de Intensive Care liggen vooral mensen die een toenemende behoefte aan zuurstof hebben, waardoor mensen aan de beademing komen te liggen. De laatste dagen bleek al dat mannen meer kans hebben om geveild te worden door het coronavirus. Daarnaast zijn het ook vaak mensen met overgewicht. "Het zijn vaak wat oudere mensen", vertelt Duran. "Maar ook de middenklasse leeftijd zien we nu opkomen." De jongst opgenomen patiënt in het Wilhemina Ziekenhuis in Assen in 47 jaar.

Nog steeds worden Brabantse coronapatënten opgevangen in het WZA. "Een plan om patiënten op den duur weer terug te vervoeren naar Brabant ligt er uiteraard", legt de intensivist uit. "Maar onthoud wel dat de druk in Brabant nu pas een beetje minder begint te worden. De verplegers, artsen, hebben keihard gewerkt de afgelopen weken. We moeten kijken naar hoe de capaciteit daar is. Want we weten niet hoe de komende twee weken eruit gaat zien. Als ik nu een patiënt terugplaats en er komt over twee weken weer een golf aan coronabesmettingen aan, dan moet ik de patiënt dan weer terugnemen..."

Omdat vooral Brabantse ziekenhuizen de stroom niet meer aankonden, werden patiënten naar het noorden verhuisd. Meerdere ambulances en zelfs een ambulancebus waarin zes patiënten vervoerd konden worden, reden heen en weer om coronapatiënten op te vangen. Het ziekenhuispersoneel in het noorden probeerde door deze maatregelen de werkdruk van hun zuidelijke collega's te verminderen.

1,5 meter-samenleving

We zien nu dat het zich lijkt te stabiliseren, maar dat is natuurlijk geen garantie op wat komen gaat. De maatregelen, daar moeten we ons voorlopig aan houden. Zoals premier Rutte in zijn toespraak zei: het lijkt er niet op dat we na 28 april weer terug naar het oude, normale leven kunnen. Intensivist Duran ziet dat mensen zich bewust van die nieuwe anderhalvemetersamenleving zijn. "Het elkaar op afstand begroeten, geen handen geven... Je ziet dat het adaptief vermogen er is." Maar er zijn ook zorgen. Zorgen over het mooie weer van de afgelopen en komende dagen en het houden van feestjes en bijeenkomsten. Toch stelt Duran een keerzijde: "Als het weer mooier wordt, zie je ook dat dit soort epidemieën afnemen."

Komt er nog een tweede golf? Dat is een vraag die niet zomaar beantwoord kan worden. De maatregelen die nu getroffen worden, moeten helpen om het aantal besmettingen tegen te gaan. "Het lijkt alsof het aantal opnames op de Intensive Care een beetje aan het afvlakken is", zegt de intensivist. Maar zo schetst hij eind deze maand kunnen we misschien pas zeggen of er een tweede golf komt. Duran gaat er van uit dat de situatie waarin we nu zitten nog zeker een paar maanden zal duren. "De vraag is of er nieuwe besmettingsplekken opduiken. Daarom is het enorm van belang dat als de maatregelen versoepeld worden, dat er toch rekening wordt gehouden met dat het virus terugkomt." Is het dan wel mogelijk om de maatregelen terug te draaien zonder dat er een vaccin bestaat? "Goede vraag... Die anderhalve meter afstand zal nog een tijd door ebben. Grote evenementen waar er heel veel mensen bij elkaar komen, kunnen wel potentiële besmettingsbronnen zijn." Uiteindelijk is het aan de overheid of het Outbreak Management Team (dat de overheid adviseert) om daar een knoop over door te hakken.

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt.

