Komst Holland Casino naar Tynaarlo 'geen gok maar verstandig beleid'

Het besluit voor de nieuwe locatie van Holland Casino Groningen liet lang op zich wachten, maar vandaag vloog de kogel door de kerk. Het casino verhuist naar Drenthe, zij het slechts nét over de provinciegrens. De Tynaarlose wethouder Jurryt Vellinga is in ieder geval blij met de komst van Holland Casino en ziet grote kansen.

"Voor ons is dit goed nieuws", zegt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo). "Het is een mooie invulling voor Businesspark Ter Borch. Een grote club en een betrouwbaar bedrijf, dat een aanzienlijk deel van het businesspark gaat vullen."

Het casino zal een omvang van zo'n 4100 vierkante meter krijgen. "Het wordt net zo groot als ons casino aan de Gedempte Kattendiep in Groningen", zegt Petra de Ruiter namens Holland Casino Groningen. In het casino ontstond in 2017 brand en sindsdien wordt al gezocht naar een nieuwe locatie.

Raad aan zet

Dat die nu gevonden is aan de Drentse kant van de A7 is winst voor de gemeente Tynaarlo maar zal als een aderlating voelen voor de gemeente Groningen, die al een tijd hoopte dat het gokhuis binnen de gemeentegrenzen bleef. "Hoe dit in Groningen valt, kan ik niet beoordelen", zegt Vellinga desgevraagd. "Voor ons is het in ieder geval vrij simpel. Er is een bedrijf met grote interesse en in gesprekken zijn we tot goede afspraken gekomen. Dan zijn ze wat ons betreft welkom."

Hoewel de gemeenteraad doorgaans niet oordeelt over de verkoop van grond aan bedrijven, zal de Tynaarlose raad nog wel haar zegje mogen doen over de komst van Holland Casino. "Er is geen gokvergunning nodig, maar de raad moet wel akkoord gaan voor de komst van Holland Casino", schetst Vellinga. "We hopen dat de raad het met ons eens is dat dit een goede ontwikkeling voor onze gemeente is."

De Tynaarlose kassa rammelt flink als de raad eenmaal akkoord is. Met 4100 vierkante meter kan er aardig verdiend worden aan de grondexploitatie. Hoeveel geld de gemeente tegemoet kan zien, wil wethouder Vellinga niet zeggen. "Maar het is zeker een goede deal."

De CDA-fractie heeft inmiddels een achttal vragen gesteld aan het college, waarin het zijn vraagtekens zet bij de mogelijke komst van het casino. Het CDA in Tynaarlo heeft al eerder een standpunt ingenomen over de komst van kansspelen naar de gemeente.

Pokeren

Het Holland Casino mag dan in Drenthe komen te staan, de naam zal Holland Casino Groningen blijven. "Het casino ligt inderdaad in Drenthe, maar wel heel dicht bij de inwoners van Groningen en onze gasten uit Groningen", zegt De Ruiter.

"Dit casino heeft een regiofunctie en we hopen nu ook meer Drentse gasten te kunnen verwelkomen", vervolgt de topvrouw van Holland Casino. "Het casino moet rechtdoen aan deze regio. Waar we in ons huidige, tijdelijke pand geen pokeraanbod meer hebben, zullen we dat in ons nieuwe pand wel hebben."

120 werknemers

Holland Casino Groningen heeft 96 fte aan personeel lopen. "Dat zijn zo'n 120 werknemers", schat De Ruiter in. "Wat ons betreft gaat iedereen straks mee naar de nieuwe locatie."