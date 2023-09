Bibliotheken dolblij met Troonrede: 'Van mij mogen we elk jaar wel genoemd worden'

Het gebeurt niet elke dag dat je genoemd wordt in de Troonrede, maar voor bibliotheken was het gisteren feest. Koning Willem-Alexander noemde dat bibliotheken op zo veel mogelijk plekken moeten terugkomen om te dienen als plek waar mensen kunnen lezen, leren en elkaar ontmoeten. En daar zijn ze in Drenthe blij mee, vertelt bibliotheekmanager Lammie van der Tuuk.

"Dat is heel fijn, maar ook terecht", zegt Van der Tuuk over de vermelding tijdens de Troonrede. Van haar mogen de bibliotheken elk jaar wel genoemd worden. "De bibliotheek heeft de afgelopen jaren een transformatie ondergaan. Het is niet meer alleen een plek om boeken te lenen, maar echt een maatschappelijke organisatie geworden."

Voor iedereen

Het is een plek waar mensen van alles kunnen doen, zo kunnen zzp'ers er een werkplek zoeken, zijn er taalcursussen voor nieuwe inwoners en organiseert de bibliotheek lezingen.

Dat sluit aan bij de opmerking van de koning dat de bibliotheek een ontmoetingsplek moet zijn. Van der Tuuk is daarover te spreken. "Het is een plek waar mensen met elkaar in gesprek kunnen of om hulp kunnen vragen. De bibliotheek is er voor iedereen."

Herstellen