Bertus Steegen op kar uit serie Bartje naar laatste rustplaats gebracht

Veel mensen in Zwinderen en Oosterhesselen kenden hem. Hij was bij bijna elke vergadering van de dorpsvereniging, de Zuidenveldtentoonstelling en de Historische Vereniging. "En iedereen zag hem altijd lopen hier over de weg", vertelt Anneke Bloema. "Daar liep hij dan met zijn blindengeleidehond en zijn stok en bij elke auto die passeerde stak hij zijn stok omhoog als groet. Hij vond het mooi als mensen dan naar hem toeterden."

Anneke Bloema bladert in het boekje dat ze over Steegen maakte (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Echte maatjes

Bloema en Steegen zijn jarenlang goede vrienden. Ze maken wekelijks ritjes op de tandem en Bloema maakt foto's van Steegen en brengt een boekje over hem uit. Namens de familie vertelt zij over deze bijzondere inwoner van Zwinderen. Steegen was een fanatiek zendamateur en had thuis een complete installatie staan. "Dan had ie contact met mensen uit Australië of Amerika en dan praatte hij in steenkolen-Engels met ze, prachtig vond hij dat."

Onder normale omstandigheden zou vermoedelijk het halve dorp naar zijn uitvaart komen, maar dat kan nu niet. Dat RTV Drenthe postuum een portret over hem maakt had hij geweldig gevonden, zegt Bloema. "Ja dat had 'ie prachtig gevonden, daar hield hij wel van en op deze manier krijgt toch iedereen het mee".

Steegen was een fanatieke zendamateur (Rechten: Anneke Bloema)

Beroemde kar

Zijn laatste tocht maakt Bertus Steegen op een bijzondere kar die van zijn vader is geweest. Die kar is gebruikt in de serie Bartje. Om de familie op te verhuizen, maar hij is ook gebruikt om de lijkkist van Moe Bartelds naar de begraafplaats te brengen. "Dat vond ie wel mooi, dat die kar er nog steeds was. Hij vertelde het ook aan iedereen. Zijn kinderen vonden het daarom een goed idee om hem ook op die kar van de kerk in Oosterhesselen naar de begraafplaats te rijden."

Met het geluid van de luidende kerkklokken is Steegen vanmiddag naar zijn laatste rustplaats gebracht. En ondanks dat het niet kon zoals hij dat eigenlijk had gewild, is het goed zo. "Ik denk het wel, als hij daarboven op een wolkje tevreden naar beneden kijkt."