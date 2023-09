Rob Stoker uit Emmen pent zijn eerste kinderboek: 'Tijd om iets vrolijkers te schrijven'

Pesten

Tussen alle wonderlijke avonturen in, komen er ook enkele serieuze thema's aan bod. Zo dementeert de oma van Olaf en hij is zelf doelwit van pesterijen. "Ze noemen hem Zolaf, omdat hij niets durft. Hij is iemand die zijn angst moet overwinnen." Iets waar Olaf genoeg de kans voor krijgt tijdens zijn bezoek aan de zeven werelden. Bovenal wilde Stoker een echt avonturenboek voor jongens schrijven. "In veel jeugd en young adultboeken spelen meiden de hoofdrol. Vaak komen daar ook nog eens paarden bij kijken. Ik wou wel even breken met die trend", lacht hij.

Meiden zijn sneller volwassen, is Stoker opgevallen. "De middenscheiding die in groep acht nog in het haar zit, is in de brugklas al snel verdwenen." De make-up en het tutten komen dan al snel om de hoek kijken. Terwijl jongens op die leeftijd nog typische dingen ziet doen. "Zoals gaten graven, boomhutten bouwen of met een buks schieten. Ik vond dat toen mooi en mijn zoon Bas ook." In die geest is Olaf dan ook geschreven. Of beter gezegd, het een echt jongensboek geworden.

Eén komma per zin

Het schrijven van een kinderboek was wel even schakelen voor Stoker. Vooral waar het op de stijl en zinsbouw aankomt. "Je moet heel erg letten op de woorden die je gebruikt. Neem gymnastiek. Heel normaal in mijn vocabulaire. Maar de jeugd zegt gym of sport. Ik werd daarvoor op de vingers getikt door iemand die mijn verhaal heeft nagelezen."

Hetzelfde gaat op voor de lengte van zinnen. "Umberto Eco schrijft zinnen die wel twee pagina's lang doorgaan. Dat moet je dus niet doen. Maximaal één komma per zin."

Opa

Stoker heeft in ieder geval veel plezier beleefd aan het schrijven en is inmiddels al begonnen aan een volgend deel. "Bij het einde wist ik het eigenlijk al zeker: dit verhaal moet door." Olaf houdt aan zijn eerste avontuur namelijk iets over wat hem een bijzondere macht geeft. Wat dat is? Misschien wordt dat volgend jaar duidelijk. Stoker is namelijk al een eind op weg met deel twee.