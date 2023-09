Gymnastiekcoryfee Hendrik Lanjouw (73) uit Veenoord koninklijk onderscheiden

Sportman in hart en nieren Hendrik Lanjouw uit Veenoord is vanavond koninklijk onderscheiden. Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen verraste hem in café Postkantoor in Nieuw-Amsterdam met een lintje.

Lanjouw krijgt de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet bij verschillende gymnastiekverenigingen in Zuidoost-Drenthe. De gymnastiekcoryfee werd al op 18-jarige leeftijd bestuurslid bij gymnastiekvereniging DOL, die later opging in DOL/Olympia Combinatie (DOC) Veenoord/Nieuw-Amsterdam.

Later werd hij onder andere ook gymleider bij EGV in Bargeres en bij de gymclub in Zwartemeer.

Wereld Gymnaestrada

Ook was Lanjouw betrokken bij 12 edities van de Wereld Gymnaestrada, beter bekend als de 'recreatieve Olympische Spelen'. Dit evenement wordt een keer in de vier jaar georganiseerd en Lanjouw was op verschillende manieren betrokken bij dit sportfestijn.

Hij was onder andere verantwoordelijk voor de trainingen van de springgroepen, regelde reizen en bedacht choreografieën.

Koor Sint Ceacilia