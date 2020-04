Minder coronapatiënten in Drentse ziekenhuizen

Gisteren lagen er nog 49 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Het ROAZ NN meldde toen al dat het aantal coronapatiënten uit andere regio's dan Noord-Nederland langzaam terugloopt. In Drenthe, Groningen en Friesland liggen nu in totaal 148 patiënten op een verpleegafdeling, en 101 mensen op de Intensive Care. Vooral in Groningen nam het aantal patiënten op verpleegafdelingen toe.

Vier nieuwe patiënten in Drenthe

Het RIVM maakte eerder vandaag bekend dat vier nieuwe Drentse coronapatiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen. In totaal zijn 76 Drenten met corona opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Twee inwoners van De Wolden, een uit Noordenveld en een uit Westerveld werden opgenomen in het ziekenhuis. Het landelijk aantal ziekenhuisopnamen sinds het begin van de coronacrisis steeg met 237 tot 7972.

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt. Ook kun je daar je dringende vragen kwijt over het virus.

