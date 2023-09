Boer lapt deadline voor het rooien van aardappelen aan zijn laars

Nog bijna twee weken, en dan moeten boeren de consumptieaardappelen hebben gerooid. Dat is een eis van de overheid, omdat op 1 oktober de winterteelt moet beginnen. Maar veel boeren willen de aardappels nog niet uit de grond halen omdat de gewassen nog niet volgroeid zijn.

Een van de die boeren is Henk Bosma uit Zuidvelde. Hij heeft bijna 300 hectare aan aardappelen. Hij rooit de helft, die zijn al klaar. Maar de andere helft is nog groen en dat betekent niet rijp. "Die hebben nog een maand nodig", zegt Bosma. "Als ik ze nu uit de grond haal en in de schuur wil bewaren dan rotten ze weg. Dat komt omdat de schil nog niet hard genoeg is."

En dus laat hij ze gewoon nog een maandje staan. "Ja, natuurlijk, wat moet ik anders? Kalenderlandbouw? Dat kan niet." Op de akkers moet vanaf 1 oktober een vanggewas worden gezaaid. Dat is een plantje dat stikstof moet opnemen. Maar aardappelen doen dat ook, zeggen de boeren.

Landbouwkalender

Ook de LTO noemt het werken met een kalender niet te doen. "Door het koude en natte voorjaar zijn de aardappelen later gepoot. En daardoor zijn ze nu nog niet klaar voor de oogst", legt boer Erik Emmens uit. Hij is bestuurder bij LTO Noord en verwacht dat het merendeel van de aardappelboeren pas in oktober gaat rooien.

Dat heeft consequenties. Boeren die de aardappelen niet voor 1 oktober rooien mogen volgend jaar minder stikstof gebruiken. "Dat is dramatisch", zegt Emmens. "Die aardappel heeft stikstof nodig. En we gebruiken echt niet meer dan nodig is."

Kiezen tussen twee kwaden dus, zou je denken. Maar volgens LTO is er geen keuze. "We gaan niet nu het probleem van volgend jaar oplossen. Als je nu aardappels rooit die nog niet klaar zijn, kun je je hele oogst weggooien en heb je geen opbrengst. Dus dat gaat niet gebeuren. We hopen dat de overheid nog eens goed gaat nadenken en vertrouwt op de boeren. Die weten wel wat ze doen en hebben zelf ook ideeën over hoe ze dit het beste kunnen oplossen."