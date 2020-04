Achter de gesloten deuren van Wildlands: olifanten wegen en ontheemde geiten

"Olifanten eten veel en poepen veel", zegt Tamara van der Valk, terwijl ze bij het olifantenverblijf staat. "Dat werk moet wel elke dag gewoon gedaan worden. We doen dat wel met iets minder mensen dan normaal, dus er wordt fysiek wel iets meer van ons gevraagd." Ook werken de verzorgers, die normaal op verschillende afdelingen werken nu allemaal op één afdeling. "Dat is wel even wennen."

5883 kilo

Dat er geen bezoekers komen nu, houdt wel in dat het om tien uur, wanneer het park normaal gesproken open gaat, nog niet helemaal netjes hoeft te zijn. "Normaal willen we het dan allemaal spic en span hebben. Dat hoeft nu niet. Dus dan scheppen we 's middags ook wel eens mest, in plaats van dat we dat 's ochtends allemaal moeten doen."

Vandaag is de dag dat olifant Mekong wordt gewogen. "Kom maar, kom maar", roept Lisa Schurman hem, terwijl Tamara de hekken bedient. "Goed zo jongen." Door middel van een kliksysteem en zogeheten targets, wordt hij beloond. "5883 kilo."

"Oh, dat is mooi", antwoordt Tamara opgetogen. "Hij is dus wat afgevallen."

'We gaan er straks weer vol voor'

Een keer per maand worden de olifanten gewogen. "Mekong hebben we nu net gewogen. We kunnen dan kijken of we het goed doen qua voermanagement. Hij is wat afgevallen, daar zijn we blij mee. Je moet geen ribben zien, maar Mekong is rond en gezond en daar mag wel iets af. Maar obesitas heeft 'ie nog niet, hoor!", lacht Lisa.

Maar dat het werk anders is, is duidelijk. "We missen de interactie met het publiek wel. We vertellen graag over onze passie en hebben soms ook rondleidingen, shows en kinderfeestjes. Dat is nu allemaal afgezegd", zegt Lisa.

"We houden de moed er in, altijd. Nooit opgeven. Ook al duurt het een jaar, dat wil je niet, maar dat is dan zo", vult Tamara aan. "Als we straks weer open mogen, dan gaan we er weer vol tegenaan met z'n allen. Een park is niks, zonder publiek."

Gerard Ram geeft de geiten volop aandacht (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

De enige dieren die in het park de bezoekers echt te lijken missen, zijn de geiten. Die worden normaal gesproken geaaid en geknuffeld door de bezoekers, die door het verblijf kunnen lopen.

"Als ik hier dan naartoe loop, dan komen ze echt naar me toe zo van: 'Kom ons eens een beetje gezelschap geven'. Dat merk je dan echt aan ze, dat ze het publiek missen", zegt verzorger Gerard Ram.

De pasgeboren geiten moeten wennen aan contact (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Vooral de pasgeboren geitjes ervaren nu rust, maar moeten wel wennen aan menselijk contact voor als het park straks weer opengaat. "Het is straks niet de bedoeling dat de geiten alle kanten opvliegen omdat ze mensen niet gewend zijn", zegt verzorger Ram lachend.

"Dus ik vraag alle collega's, zoals de ondersteuning en technische dienst, om in hun pauzes even bij de geiten te komen. Zodat ze toch wat belangstelling krijgen."