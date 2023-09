Cel en tbs voor beroving asielzoeker in woning Hoogeveen

Een 27-jarige vrouw uit Hoogeveen is voor een beroving van een 31-jarige asielzoeker uit Aalden veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Hiervan is een half jaar voorwaardelijk. De vrouw moet zich laten behandelen.

Een 34-jarige man uit Hoogeveen kreeg een jaar cel opgelegd, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Een 29-jarige plaatsgenoot moet een jaar zitten en hem is ook tbs met voorwaarden opgelegd. Een gedwongen verpleging is nog niet nodig, zolang hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt. De mannen namen op 18 december de man uit Aalden mee naar de woning van de vrouw in Hoogeveen. Ze zouden drugs voor hem hebben, zo werd het slachtoffer voorgespiegeld.

Met wapen op het hoofd geslagen

In de woning liep het volledig uit de hand. De asielzoeker werd geschopt en geslagen en met een (nep)wapen op het hoofd geslagen. Zijn tas met telefoon, geld en zijn jas werden hem afgenomen. De man kon het huis uitkomen en meldde zich bij de politie. De overval in de woning lijkt te zijn gepland. Het slachtoffer is bewust meegenomen om buiten het zicht van anderen te worden afgeperst.

Meer op haar kerfstok

De daders hadden geen respect voor de eigendommen van de man en zijn lichamelijke integriteit, zei de rechter. Ze hadden alleen maar oog voor de spullen die de man had.

De vrouw kreeg een zwaardere straf, omdat ze in oktober bij haar buurman een ruit vernielde en een andere man, die daar op bezoek was, met een mes in zijn hals kraste. De rechtbank zag dat als vernieling, mishandeling en verboden wapenbezit. De agenten troffen vijf gestolen fietsen aan in haar woning, wat haar kwam te staan op witwassen.

Geen recht