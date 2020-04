Vast in Beieren: 'Het ziekenhuis kan onze hulp goed gebruiken'

Het ziekenhuis is leeg. "Normaal bruist het hier wel. Maar nu zie je alleen medewerkers", beschrijft Simone. "Toen we hierheen gingen, kwam corona wel steeds meer in het nieuws en werd het steeds bekender. In het begin viel het hier wel mee. Maar toen werd er opgeschaald, afdelingen werden verplaatst zodat er coronastations konden komen." Toen een patiënt positief werd getest op het virus, ging het ziekenhuis op slot. "Medewerkers en patiënten kunnen het ziekenhuis in, verder kom je niet binnen," vertelt Simone.

Simone Feijen loopt stage in een Duits ziekenhuis (Rechten: RTV Drenthe)

Naar huis gaan geen optie

Naar huis gaan was geen optie voor Simone en de andere studenten. "Wij hebben duidelijk aangegeven dat we willen blijven. Zeker omdat ze nu alle hulp hier kunnen gebruiken." Na meerdere gesprekken kwam er toestemming van zowel ouders, ziekenhuis als de school en mochten de studenten blijven. Daar zitten wel risico's aan. "Dat wij natuurlijk corona oplopen. Maar ook door de stress die er is kan het voorkomen dat er minder op stagiairs gelet wordt. Daar moeten we wel scherp op zijn."

De studenten willen ook tijdens de coroncrisis in het ziekenhuis blijven (Rechten: Eigen foto)

Het ziekenhuis is blij met de studenten. "Ze willen maar al te graag dat ik bleef. Dat was wel een opluchting, toch een soort lichtpuntje in een donkere tijd," aldus Simone. Zo kan ze nu bijspringen als er nood aan de man is. "Ik heb laatst twee dagen extra gewerkt. Ik heb hier verder nu toch niet veel te doen. Zo kon ik helpen met mensen naar de IC verplaatsten."

In quarantaine

Helpen lukt de laatste tijd alleen niet. Nadat een studiegenoot positief getest is, moeten de studenten binnenblijven. "Ik ben ook getest op corona, en die test bleek negatief. Dat voelt wel dubbel." Die quarantaine betekent dat Simone vastzit op haar kamer. "Het is saai. We mogen niet naar buiten. Je mag ook geen boodschappen doen en je zit de hele dag op je kamer. Op een gegeven moment heb je niets te doen. Je doet twee weken hetzelfde. Ik heb een tv, dus ik kijk veel films en series. En dan de standaard dingen. Schoonmaken en af en toe met school bezig. We zijn wel blij dat de quarantaine bijna ten einde is, dan kunnen we volgende week het normale leven weer oppakken. Dan heb je een beetje ritme."

Tijdens haar stage draagt Simone een mondkapje (Rechten: Eigen foto)

Voordeel

Bijna mag ze weer naar het ziekenhuis. Simone is blij dat ze is gebleven. Want dat het ziekenhuis op slot is heeft ook voordelen. "Het is wel zo dat op mijn afdeling alleen spoedoperaties worden gedaan. Ze willen zo min mogelijk patiënten opnemen. Omdat er minder patiënten zijn, hebben ze meer tijd om mij dingen te leren. Ze waren eerst onderbezet op de afdeling, maar nu hebben ze hier meer tijd voor."

Bang om corona te krijgen is Simone niet. "Laat die corona maar komen. Had ik het maar gehad denk ik, hopelijk niets aan de hand. Dan is het risico dat je het nog een keer krijgt heel klein. En is ook de kans klein dat je weggestuurd wordt."

Regels

In Beieren zijn alleen de supermarkten, apotheken en de drogisten open. "Je mag hier volgens mij niet meer met twee personen over straat. Je hebt loopvakken in de supermarkt. En er lopen bewakers rond die kijken of mensen zich aan de regels houden. Ook word je aangesproken door mensen op straat en in de winkel als je je niet aan de regels houdt."

