Boete voor TT-campings als ze gasten niet registreren

De TT Taks is eind december al vastgesteld op 3 euro aan toeristenbelasting in Assen. Assen wil hiermee jaarlijks 2,5 ton extra binnenharken. Maar om er zeker van te zijn dat alle verblijfsaanbieders, ook TT-campings, voor elke toerist dat geld afdragen, is er besloten tot een aanmeld- en registratieplicht. Wordt die overtreden, dan volgt een boete van 500 euro.

De raad van Assen stemde vanavond in, wat trouwens digitaal gebeurde, met een nieuwe verordening voor het heffen van deze toeristenbelasting. En met de boete, als de regels niet opgevolgd worden.

Meer dan het dubbele

De TT Taks houdt in dat tijdens de TT-overnachtingen in Assen, van woensdag tot zondag, meer dan het dubbele moet worden betaald aan toeristenbelasting. De nieuwe toeristenbelasting voor dit jaar is in Assen iets verhoogd, naar 1,35 euro. Maar om met name van de massale intocht tijdens de TT te kunnen profiteren, worden toeristen tijdens de TT voor 3 euro per nacht aangeslagen.

Konijn uit hoge hoed

De TT Taks voor vier nachten kwam vorig jaar als konijn uit de hoge hoed, nadat eerst het plan was de toeristenbelasting fors te laten stijgen. Met 1 euro, naar 2,30 euro. Dit moest 400.000 euro extra opleveren. De drie grote hotels, Bonte Wever, Van der Valk en City Hotel de Jonge, stonden met Camping Witterzomer op de achterste benen, samen met belangenorganisaties als RECRON, Horeca Assen en Binnenstadsvereniging Vaart in Assen. Assen zou zich daarmee toeristisch uit de markt prijzen.

Gelijk speelveld

Na al het protest werd uiteindelijk gekozen voor een kleinere verhoging, behalve dus tijdens de TT: dan schiet de toeristenbelasting tijdelijk even omhoog naar 3 euro. Dit geldt voor alle verblijfsaanbieders, dus zowel voor hotels, recreatiepark Witterzomer, de B&B's als alle tijdelijke TT-campings. Omdat er ook echt sprake moet zijn van een gelijk speelveld, is met de sector overlegd dat er een aanmeld- en registratieplicht komt. Dit is nu vastgelegd in een nieuwe verordening.

Boete als stok achter deur

Door de invoering van een aanmeldplicht krijgt de gemeente alle aanbieders van overnachtingsplekken beter in beeld. En de registratieplicht zorgt ervoor dat er zicht is op het aantal overnachtingen per dag. De gemeente kan dan beter controleren. Als stok achter de deur, voor aanmelding en ook registratie, is besloten tot het opleggen van een boete van 500 euro.

De Asser raad stemde vanavond unaniem in met de nieuwe regels, al zijn er wel bedenkingen in hoeverre de campings er ook echt in slagen alle gasten te registreren. De TT-campings gaven eerder al aan zo'n systeem, om alle gasten te noteren, helemaal niet te zien zitten. Maar volgens wethouder Bob Bergsma worden ze daarbij door de gemeente geholpen. "We hebben op allerlei manieren al gesproken over de aanmeld- en registratieplicht. En dat proces loopt nog. Op 18 mei zouden we met de tijdelijke campings dit aspect nog verder bespreken. Maar onder de huidige omstandigheden met de coronacrisis zal het niet doorgaan", vreest Bergsma.

Onzekerheid TT

Ook is nog volstrekt onzeker of de TT op 28 juni doorgaat, haalde Bergsma aan, en daarmee ook het volledige TT Festival. "Hopelijk kunnen we er rond 1 mei wat meer duidelijkheid over verschaffen. Maar er is nog geen streep gezet door de TT, dus zetten we deze verordening ook door voor de toeristenbelasting, inclusief TT Taks."

Mocht de TT uiteindelijk niet doorgaan, dan kan Assen de 250.000 euro aan extra opbrengst wel vergeten. Maar alle onkosten die Assen moet maken om de TT en het TT Festival met onder meer verkeers- en veiligheidsmaatregelen te begeleiden, die komen ook rond datzelfde bedrag uit. Dat houdt Assen dan in de zak.

Lees ook: