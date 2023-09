Eis: 16 jaar cel tegen ‘Pablo Icecobar’ voor crystal meth-labs in onder meer Willemsoord

'Pablo Icecobar', de Mexicaanse hoofdverdachte in een geruchtmakende zaak rond crystal meth-labs, moet volgens het OM zestien jaar de gevangenis in. De man had samen met een Nederlander een aansturende en coördinerende rol in de criminele organisaties achter meerdere drugslabs, waaronder die in Willemsoord, zo meent het OM. Tegen de Nederlandse hoofdverdachte is twaalf jaar cel geëist.

Vijf andere verdachten kregen strafeisen tussen de één en tien jaar te horen. Zij staan terecht in de zaak 26Inn die deze week bij de rechtbank in Den Bosch wordt behandeld. Dat schrijft RTV Oost

Vier druglabs, waarvan één in Willemsoord

Uit onderzoek van de Landelijke Recherche blijkt dat Pablo-Icecobar buitenlandse 'koks' aanlevert voor drugslabs van Nederlandse criminele organisaties. Uit de chats kan worden opgemaakt dat hij medeverantwoordelijk is voor vier drugslabs. De meest bekende is de drugsboot of de narco barco die in mei 2019 in Moerdijk is aangetroffen, maar hij zit ook achter labs die ontmanteld worden in Achter-Drempt, Hauwert en dus in Willemsoord, vlak over de Drents-Overijsselse grens bij Wilhelminaoord en Frederiksoord.

Pablo-Icecobar is één van de leiders van de criminele organisatie die in 2020 en 2021 meerdere labs tegelijkertijd heeft. Ook wordt vastgesteld dat hij ruim 30 kilo methamfetamine naar Duitsland heeft uitgevoerd.

In september 2021 wordt 'Pablo' aangehouden en overgeleverd aan Nederland. Tegen hem eist het OM vandaag de hoogste gevangenisstraf: zestien jaar.

Meer veroordelingen

Meegewogen wordt dat hij in een Amerikaanse zaak al tot 9 jaar is veroordeeld voor de handel in metamfetamine. De officier van justitie van het Landelijk Parket: "Gelet op de rol van deze verdachte als leider van de criminele organisatie, zijn betrokkenheid bij vier labs, het exporteren van metamfetamine naar Duitsland én de forse eerdere veroordeling in de Verenigde Staten, is in deze zaak alleen de maximale gevangenisstraf die de wet ons toestaat passend."

Het belangrijkste contact van 'Pablo' in Nederland is volgens het OM een 42-jarige man uit Den Haag. Het OM eist tegen hem twaalf jaar celstraf. Volgens het OM coördineerde hij de aanlevering van grondstoffen voor de productie, het ophalen van het afval, het afnemen van het eindproduct en allerlei betalingen.

'Koks' eveneens bestraft

Ook de 'koks' die in de labs op heterdaad zijn betrapt zijn inmiddels in aparte rechtszaken berecht. Deze zaak gaat over de groep die hen aanstuurde. Een 42-jarige Mexicaan tegen wie 10 jaar wordt geëist zou als 'hoofdkok' steeds meer coördinerende taken op zich hebben genomen.

De andere vier hadden ondersteunende rollen. Hun aandeel bij de vier labs in Willemsoord, Achter-Drempt, Moerdijk en Hauwert wordt in de rechtbank uitgebreid besproken. De verdachten zelf laten niet veel los en beroepen zich op hun zwijgrecht.