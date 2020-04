VVD Hoogeveen wil herverdeling samenwerkingskosten met De Wolden

Op voorstel van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Hoogeveen gaat de raad kijken naar een andere verdeling van de kosten binnen de samenwerkingsorganisatie (SWO) met de gemeente De Wolden. Volgens de VVD is die verhouding scheef en betalen inwoners van Hoogeveen te veel. VVD-raadslid Roelof Bisschop: "Het zal de verhoudingen op scherp zetten, maar zonder wrijving geen glans."

Bisschop deed zijn voorstel over een nieuwe verdeling van de kosten van de SWO in een speciale digitale raadsvergadering met videoverbinding. De coranamaatregelen maken een normale vergadering in de raadszaal onmogelijk. Omdat Hoogeveen dit jaar een miljoenentekort moet voorkomen, besprak de raad een eerste trits aan bezuinigingsvoorstellen die vijf miljoen euro moet opleveren.

Weeffout

Het college van Hoogeveen moet volgens de VVD daadkracht, lef en doorzettingsvermogen gaan tonen om uit de financiële malaise te komen. Een voorbeeld daarvan zou volgens de VVD-woordvoerder moeten zijn een 'weeffout' in de SWO recht te zetten. Alle ambtenaren van beide gemeenten zijn in dienst bij de SWO.

Als grootste gemeente betaalt Hoogeveen zeventig procent van de kosten van de SWO en De Wolden dertig procent. Maar gebaseerd op inwonertal zou Hoogeveen volgens Bisschop zestig procent moeten betalen. Dat zou Hoogeveen zes miljoen euro opleveren en daarmee het tekort in één klap wegwerken.

Bisschop: "We beseffen dat we daarmee De Wolden en ook onze partijgenoten van de VVD daarmee voor het blok zetten."

Bom onder samenwerking

Burgemeester Karel Loohuis ontraadt het voorstel. Loohuis: "De huidige verdeling is niet gebaseerd op inwonertal, maar op basis van de taken die de gemeenten hebben. De samenstelling van de bevolking is anders. In Hoogeveen zijn er meer mensen die onder de participatiewet vallen. Er zijn meer onderwijsvoorzieningen, etcetera."

Loohuis benadrukt dat de samenwerking veel voordelen biedt. Zo is er één gezamenlijke leidinggevende laag waardoor er tonnen bespaard wordt. "Een nieuwe verdeling zou een bom leggen onder de samenwerking. Het is het begin van het einde. Als het leidt tot een splitsing, span je het paard achter de wagen."

Niet unaniem, wel veel steun

Alleen het CDA is uitgesproken tegenstander van het VVD-voorstel. CDA-fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze: "Ik vind het geen goede route om onze financiële problemen bij De Wolden neer te leggen." Ook de ChristenUnie ziet vooralsnog niets in het voorstel en betwijfelt met name of er op korte termijn een goed besluit over genomen kan worden.

Alle overige partijen willen er wel over praten, inclusief collegepartij GemeenteBelangen. Woordvoerder Aron Sieders wil dan wel binnen twee weken een plan van de VVD op tafel hebben. De VVD gaat daarmee aan de slag, maar zegt wel afhankelijk te zijn van de gemeente, om ook snel meer informatie te krijgen over de verdeling.

Een procent minder scheelt 6 ton

GroenLinks-fractievoorzitter complimenteert de VVD met het idee. Catharina van Hien: "Loohuis zegt het geen goed idee te vinden. Ik wou dat wij het hadden bedacht." Op een vraag van SGP-fractievoorzitter Brand van Rijn zegt Roelof Bisschop dat elke procent minder de gemeente 6 ton oplevert. "Als de verdeling met vijf procent wordt aangepast, is dat al 3 miljoen."

Volgens de VVD is het nu het goede moment om hierover te praten, omdat elk jaar in april gesproken wordt over de verdeling van de kosten tussen Hoogeveen en De Wolden.