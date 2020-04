Het maken van examentoetsen: veel online, maar soms ook op school

"Je bent wel met heel veel dingen tegelijk bezig", zegt surveillant Sven van der Veen. Op het Carmelcollege testen ze deze week of hun systeem werkt. Daarbij wordt er online meegekeken via een cameraatje. "Nu is weer iemand klaar. Die moet je ook in de gaten houden. Het is even nieuw, maar uiteindelijk werkt dit wel."

Spieken

Kan ook voorkomen worden door de onlinesurveillant dat er gespiekt wordt? Volgens Van der Veen kan hij goed zien wat leerlingen doen. "Daarnaast doen we een beroep op de eerlijkheid van de leerlingen. Het is je examen en de situatie is nou eenmaal zo. Het is aan de leerlingen zelf hoe ze ermee omgaan. Maar over het algemeen gaat het wel goed."

Tekst gaat verder onder foto

Surveillant Sven van der Veen kijkt wat de leerlingen doen (Rechten: RTV Drenthe)

Online presenteren

In Haren zit biologiedocent Marijn Scheper in zijn tuin achter een laptop. "Ik probeer er maar het beste van te maken", glimlacht hij. "En zo geniet ik toch van het mooie weer."

Scheper is docent op het Dr. Nassaucollege in Norg. Vandaag staat het mondeling examen van Yentl Huiting op het programma. Zij geeft vanuit huis een presentatie over het skelet van een wolf. Scheper stelt af en toe een kritische vraag. "Het lukt wel op deze manier", vertelt Yentl. "Maar het is wel heel anders dan normaal."

"We moeten allemaal wennen", vult docent Scheper aan. "In het begin zit je te stoeien met de techniek, nu loopt het goed."

Iedereen naar school

Op het CS Vincent van Gogh in Assen, locatie Salland, doen ze het weer anders. Daar komen de leerlingen nog 'gewoon' naar school voor de schoolexamens. "Maar zo 'gewoon' is het toch niet", zegt teamleider Marcel Mraz. "De leerlingen zitten drie meter uit elkaar. Tafels, stoelen en deurklinken worden gedesinfecteerd. Ze maken maar één toets per dag, ze mogen niet op het schoolplein wachten en moeten na de toets direct naar huis."

Tekst gaat verder onder foto

Op het CS Vincent van Gogh in Assen doen de leerlingen nog wel gezamenlijk schoolexamen (Rechten: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

De reden dat het CS Vincent van Gogh voor deze manier van toetsen kiest is omdat ze daarmee gelijke kansen wil bieden aan de leerlingen. "Door de toetsen op school aan te bieden werkt iedereen onder dezelfde omstandigheden en houden wij toezicht op de gang van zaken."

Omdat er door de coronacrisis geen centrale eindexamens worden afgenomen, bepaalt het eindcijfer van de schoolexamens of de leerlingen hun diploma gehaald hebben of niet. Op 4 juni krijgen de leerlingen de uitslag te horen. Leerling Yentl Huiting van het Dr. Nassaucollege maakt zich niet druk. "Ik ga slagen!"

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt. Ook kun je daar je dringende vragen kwijt over het virus.

Lees ook: