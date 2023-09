Sri Lanka laat natuurbeheerder Waddenzee invliegen voor advies bij natuurrampen: 'Een land in opbouw'

Voor je werk als natuurbeheerder van de Waddenzee een verre reis naar Azië maken. Dat klinkt misschien niet zo logisch, maar Henk Middendorp reisde af naar Sri Lanka om het land te adviseren wat er moet gebeuren als er een natuurramp komt. Lokale overheden moeten dan beter voorbereid zijn op een dergelijke situatie.

Aanleiding was een gezonken containerschip in 2021. "Er kwam toen veel afval in de zee, plastic korreltjes kwamen terecht op het strand. Er was veel zuur vrijgekomen en vissen en schildpadden overleden", legt Middendorp uit, "toen besloten ze dat ze niet goed voorbereid waren op zulke rampen en kregen wij een verzoek om die kant op te komen."

Voorbereiding

Samen met lokale overheden keek Middendorp, die ook CDA-fractievoorzitter in de gemeente Tynaarlo is, samen met collega's hoe het land zich voorbereid op een ramp. "Alles valt of staat met de voorbereiding." In Sri Lanka waren ze praktisch gezien niet genoeg voorbereid, zo constateerde Middendorp. "Wij hebben ze met ons team juridische, ecologische en praktische tips gegeven."

Als voorbeeld geeft de natuurbeheerder van Rijkswaterstaat aan dat ze hebben aanbevolen om per type ramp op een A4'tje een overzicht klaar te hebben staan wie er verantwoordelijk is, wie er gebeld moet worden en wat de opties zijn. "Je wilt de omvang van een ramp beperken en zo snel mogelijk ter plaatse zijn."

Beperkte middelen

Dat het op het Aziatische eiland minder goed georganiseerd is dan hier, verbaast de natuurbeheerder niet. "Sri Lanka is een land in opbouw, ze moeten het doen met de middelen die ze hebben. Dus je kunt het ze ook niet verwijten. Daarom is het belangrijk dat je ze tips geeft, zodat ze met beperkt geld en beperkte middelen uit de voeten kunnen."