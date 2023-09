Nieuwe twijfels over vergunning van 22 boerenbedrijven

22 Drentse boerenbedrijven en in totaal vijfhonderd boerderijen in Nederland dreigen illegaal te worden, omdat zij zonder natuurvergunning maar met goedkeuring van de provincies hun bedrijf in de afgelopen jaren hebben uitgebreid. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer

Veehouders hadden geen vergunning nodig omdat de stikstofuitstoot bij deze bedrijven door de installatie van moderne staltechnieken niet toe zou nemen. De bedrijven kregen van de provincie een goedkeuring in de vorm van een zogenoemde 'positieve weigering' van hun vergunningsaanvraag.

Onderzoek van de Wageningen Universiteit toont aan dat deze stalsystemen veel minder goed werken dan werd aangenomen. Daardoor verkeren boeren in onzekerheid over de gevolgen hiervan. De provincie Drenthe weet nog niet wat de gevolgen precies zijn voor de betrokken boerenbedrijven. "We zullen eerst moeten onderzoeken wat er precies speelt. Daarna kunnen we aandacht vragen voor de problematiek bij het Rijk", laat een woordvoerder weten.

'Boeren mogen hier niet de dupe van worden'

Voor LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins is het een nieuwe teleurstelling. "Wij zeggen al zo lang: geef nou duidelijkheid over het beleid. Boeren hebben laten zien dat zij de bereidheid hebben om te investeren in reductiemaatregelen. Maar dan moeten zij wel de garantie hebben om daar mee te kunnen werken en mag het niet zo zijn dat als de eerste de beste milieuclub naar de rechter stapt, dat een vergunningsaanvraag dan alsnog wordt afgeschoten."

"Deze boeren hebben in goede trouw geprobeerd om hun bedrijf aan te passen en dat zijn geen goedkope maatregelen", vervolgt Bruins. "Dit is een groot zorgpunt dat we hebben, want boeren mogen hier niet de dupe van worden."

Alsnog een vergunning aanvragen

De vraag is wat de gevolgen hiervan zijn voor de desbetreffende boeren. Volgens universitair hoofddocent omgevingsrecht Ralph Frins moeten deze boeren nu alsnog een vergunning aanvragen. Dat zegt hij bij Pointer, het platform voor onderzoeksjournalistiek van de KRO/NCRV.